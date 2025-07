Agriculture: les récoltes touchées par la canicule

Le Royaume subit, depuis quinze jours, une hausse exceptionnelle des températures, aux conséquences dramatiques pour les récoltes. Les légumes, les fruits d’été et les arbres fruitiers ont été particulièrement touchés, indique Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader).

Les oliviers, qui commençaient à peine à se remettre des sécheresses passées grâce aux pluies de mars, avril et mai 2025, figurent parmi les plus affectés, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 8 juillet.

Benali souligne que cette vague de chaleur, survenant en pleine période de restriction d’irrigation, a exacerbé les besoins en eau des cultures, bien supérieurs à la normale.

Il alerte sur les répercussions économiques notamment une inflation des prix des fruits, légumes et huile d’olive dans les prochaines semaines. Les membres de la Comader, répartis dans différentes régions du Royaume, s’apprêtent d’ailleurs à dresser un bilan exhaustif de la situation.

Si le président de la Confédération se félicite de la reprise de l’irrigation dans certaines zones comme le Gharb, la Moulouya et le Saïss, il déplore les conditions toujours critiques dans d’autres régions, notamment Beni Mellal, Marrakech, Chaouia et Doukkala, où les agriculteurs luttent contre la sécheresse et des températures étouffantes.

Sur les étals, les premières augmentations se font déjà sentir. Une enquête menée par Al Ahdath Al Maghribia révèle une hausse notable des prix de plusieurs légumes: la tomate, par exemple, atteint désormais 7 dirhams le kilo, contre 5 dirhams il y a peu.

Les carottes et les oignons affichent également des tarifs en hausse, avoisinant les 8 dirhams le kilogramme. Seule la pomme de terre reste stable, oscillant entre 4 et 5 dirhams.

Alors que ces augmentations demeurent pour l’instant modérées, les professionnels redoutent une accélération des prix si la canicule persiste.

Un commerçant, interrogé, s’inquiète: “si cette chaleur continue, les marchés pourraient connaître des envolées bien plus importantes" .

Une perspective préoccupante pour les consommateurs, alors que l’agriculture subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique.