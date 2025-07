Oujda: face à la canicule, les habitants se ruent vers les climatiseurs

À Oujda, les fortes chaleurs qui s’abattent actuellement sur la région orientale poussent les habitants à équiper leurs foyers pour mieux affronter un été qui s’annonce particulièrement éprouvant. Climatiseurs, ventilateurs et autres équipements anti-chaleur se vendent à vive allure, en particulier au souk Al Qods, haut lieu du commerce électronique et ménager de la ville.

Dans ce marché populaire, réputé pour ses produits électroménagers, les vendeurs ne cachent pas leur satisfaction face à une demande en plein essor. «Depuis le début de la vague de chaleur, la demande a littéralement doublé», déclare Yahya Belkhider, vendeur de climatiseurs. «Les clients cherchent des solutions efficaces, mais surtout compatibles avec leurs budgets», ajoute-t-il.

Face à cette demande, les consommateurs peuvent compter sur une large gamme de produits. Les climatiseurs à technologie Inverter, prisés pour leur performance énergétique, dominent les ventes. «Ils permettent un meilleur rendement tout en réduisant la consommation électrique», confirme Yahya Belkhider. Ces modèles affichent, pour la plupart, une classification énergétique de type A, et certains sont même équipés d’un système de commande à distance via Wi-Fi.

Les prix varient selon les caractéristiques techniques, la capacité de refroidissement et la taille des appareils. Actuellement, les climatiseurs se vendent entre 2900 et 7000 dirhams. «Le choix dépend des contraintes de chaque logement. Un climatiseur est parfait pour un refroidissement global, mais dans les pièces mal isolées ou difficiles à équiper, un ventilateur reste une option pratique et économique», explique le vendeur.

Lire aussi : Canicule: à Oujda, les habitants suffoquent et dénoncent une grave absence d’espaces verts

Pour les ménages au budget plus limité, les ventilateurs électriques restent la solution de prédilection. Moins coûteux, ils sont accessibles entre 150 et 200 dirhams. Même s’ils ne refroidissent pas l’air comme un climatiseur, leur usage ponctuel dans des espaces restreints permet un soulagement temporaire appréciable.

Ce phénomène d’achat massif s’inscrit dans un contexte climatique préoccupant. La Direction générale de la météorologie (DGM) prévoit la poursuite de la vague de chaleur, avec des températures pouvant dépasser les 45°C dans certaines zones. Un climat qui pousse de plus en plus de familles oujdies à s’équiper en urgence pour créer un minimum de confort chez elles.