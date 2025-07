À Rabat, la canicule dope les ventes des climatiseurs et ventilateurs

À Rabat, le marché des climatiseurs et ventilateurs est en pleine effervescence, porté par la vague de chaleur qui frappe la capitale. Si ces appareils apportent un soulagement bienvenu, leur usage intensif fait grimper en flèche la consommation électrique. Résultat: des factures qui risquent de laisser un goût amer.

Le climatiseur est conçu pour réguler à la fois la température et l’humidité d’un espace fermé. Il fonctionne en aspirant l’air ambiant, qu’il refroidit à l’aide d’un fluide frigorigène avant de le réinjecter dans la pièce. Le ventilateur, quant à lui, ne modifie pas réellement la température: il génère un courant d’air artificiel qui procure une sensation de fraîcheur, sans pour autant refroidir l’air.

À Rabat, l’avenue Hassan II, l’une des principales artères du centre-ville, regorge de magasins d’électroménager bien achalandés. Soigneusement entretenus, ces points de vente proposent une large gamme de climatiseurs et de ventilateurs, à des prix qui débutent autour de 2.900 dirhams pour les modèles les plus basiques.

Interrogés par Le360, des vendeurs comme Mohcine et Mohamed mettent en avant les fonctionnalités avancées des nouveaux modèles. «Certains climatiseurs peuvent être pilotés à distance via une application mobile, ce qui permet de les allumer ou les programmer avant même d’arriver chez soi», explique Mohcine. De son côté, Mohamed insiste sur les modèles à faible consommation énergétique, de plus en plus prisés par les clients soucieux de limiter l’impact sur leur facture d’électricité.