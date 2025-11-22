Economie

Agriculture: les pluies relancent les cultures printanières et les oliveraies de la région de Tanger

انتعاش الزراعات الربيعية والبورية في الشمال وتوقعات بموسم زيتون جيد

Une terre agricole à Larache. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 22/11/2025 à 09h37

VidéoLes récentes pluies qui se sont abattues pendant quatre jours sur Tanger et les régions du nord ont ravivé les cultures printanières dans les plaines de Larache et Ksar El Kebir. Agriculteurs et producteurs affirment que ces précipitations, arrivées au moment opportun, ont relancé la croissance des légumes, des céréales et des oliveraies, annonçant une saison agricole prometteuse.

Les averses abondantes enregistrées dans la région de Tanger ont apporté un souffle nouveau à de nombreuses cultures, aussi bien pluviales qu’irriguées. L’impact est particulièrement visible dans les plaines de Larache et Ksar El Kebir, où les légumes printaniers, les légumineuses et la canne à sucre montrent déjà une reprise notable.

«Ces pluies ont redonné vie aux cultures irriguées comme le navet et la carotte, et leur effet est très positif sur les cultures bour et les oliveraies», déclare un agriculteur installé dans la région.

À Rissana et dans ses environs, territoires connus pour la production de légumes saisonniers- betterave sucrière, navet, carotte ou encore oignon- les agriculteurs constatent les premiers signes d’un redémarrage agricole.«Les précipitations des quatre derniers jours vont beaucoup aider la croissance des récoltes», confirme un producteur local. «Nous attendions ces pluies depuis longtemps», ajoute-t-il.

Lire aussi : Agriculture: les pluies raniment les terres d’Oum Er-Rbiâ

Les cultures fourragères et la canne à sucre figurent parmi les plus grands bénéficiaires de cet épisode pluvieux. Leur reprise contribue à renforcer le couvert végétal, vital pour l’alimentation du bétail dans une région où la sécheresse avait fortement réduit les ressources. «Le couvert végétal a repris d’un seul coup, ce qui nous assure du fourrage pour les prochains mois», explique un autre agriculteur.

Dans les plaines de Larache et Ksar El Kebir, les pluies sont tombées au bon moment de la saison de récolte des olives. Une coïncidence particulièrement favorable pour la production d’huile. «Ces pluies sont arrivées au moment parfait pour les oliviers et la récolte en cours. Elles annoncent une bonne saison d’huile d’olive», conclut un agriculteur local.

