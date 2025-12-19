Société

Safi: un individu interpellé pour diffusion de fausses informations sur le bilan des inondations

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a réagi avec sérieux à la diffusion d’une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, dans laquelle un individu mettait en doute les chiffres officiels relatifs au bilan des victimes des récentes inondations ayant touché la ville.

Par La Rédaction
Le 19/12/2025 à 17h48

Dans cet enregistrement, le mis en cause avançait des chiffres exagérés et non fondés, affirmant que le nombre de victimes aurait atteint des niveaux «énormes», en contradiction avec les données officiellement communiquées par les autorités compétentes.

Les investigations menées par les services de la police judiciaire de Safi ont permis d’identifier le suspect. Il s’agit d’un citoyen marocain de 28 ans, qui a été interpellé ce vendredi.

Il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire conduite sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à déterminer précisément les actes criminels qui lui sont reprochés, ainsi que les motivations et les circonstances entourant la diffusion de ces fausses informations, susceptibles de troubler l’ordre public.

