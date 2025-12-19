Safi: un individu interpellé pour diffusion de fausses informations sur le bilan des inondations

Dans cet enregistrement, le mis en cause avançait des chiffres exagérés et non fondés, affirmant que le nombre de victimes aurait atteint des niveaux «énormes», en contradiction avec les données officiellement communiquées par les autorités compétentes.

Les investigations menées par les services de la police judiciaire de Safi ont permis d’identifier le suspect. Il s’agit d’un citoyen marocain de 28 ans, qui a été interpellé ce vendredi.

Il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire conduite sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à déterminer précisément les actes criminels qui lui sont reprochés, ainsi que les motivations et les circonstances entourant la diffusion de ces fausses informations, susceptibles de troubler l’ordre public.