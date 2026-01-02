Niveau de vigilance rouge: Suspension des cours à Essaouira et Agadir Ida-Outanane

Les cours ont été suspendus, à titre préventif et exceptionnel, ce vendredi 2 et samedi 3 janvier dans les établissements scolaires relevant des provinces d’Essaouira et d’Agadir Ida-Outanane. L’annonce a été faite par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Cette décision intervient suite au dernier bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), et s’inscrit dans le cadre des mesures visant à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs, précise la même source.

La mesure a été prise conformément aux recommandations de la cellule provinciale de veille, en étroite coordination avec les autorités locales et l’ensemble des parties prenantes.

La DGM rappelle, dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance rouge, que de fortes pluies sont attendues, notamment sur les reliefs, avec des cumuls compris entre 80 et 120 mm, de vendredi à 17h jusqu’à samedi à 18h. Les provinces concernées sont Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira.