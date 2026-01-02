Société

Niveau de vigilance rouge: Suspension des cours à Essaouira et Agadir Ida-Outanane

Elèves sous la pluie. (Photo d'illustration)

Face à un bulletin d’alerte météo de niveau de vigilance rouge annonçant de fortes précipitations, le ministère de l’Éducation nationale a décidé de suspendre, à titre préventif, les cours dans les provinces d’Essaouira et d’Agadir Ida-Outanane les vendredi 2 et samedi 3 janvier, afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif.

Par La Rédaction
Le 02/01/2026 à 12h28

Les cours ont été suspendus, à titre préventif et exceptionnel, ce vendredi 2 et samedi 3 janvier dans les établissements scolaires relevant des provinces d’Essaouira et d’Agadir Ida-Outanane. L’annonce a été faite par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Cette décision intervient suite au dernier bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), et s’inscrit dans le cadre des mesures visant à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs, précise la même source.

La mesure a été prise conformément aux recommandations de la cellule provinciale de veille, en étroite coordination avec les autorités locales et l’ensemble des parties prenantes.

Lire aussi : Météo agitée: pluies, rafales de vent et refroidissement au programme à partir de ce vendredi

La DGM rappelle, dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance rouge, que de fortes pluies sont attendues, notamment sur les reliefs, avec des cumuls compris entre 80 et 120 mm, de vendredi à 17h jusqu’à samedi à 18h. Les provinces concernées sont Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira.

Par La Rédaction
Le 02/01/2026 à 12h28
#Alerte Météo#Niveau de vigilance rouge#Ministère de l'éducation nationale

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo agitée: pluies, rafales de vent et refroidissement au programme à partir de ce vendredi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Fortes pluies attendues sur plusieurs provinces du Royaume ce vendredi 2 janvier, avec des chutes de neige sur le Haut Atlas

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies, neige et temps instable... À quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Froid persistant, gelées sur les reliefs et retour des pluies au Nord ce mardi 30 décembre 2025

Articles les plus lus

1
Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue
2
Si vous roulez en Espagne, le gyrophare désormais obligatoire à partir de ce 1er janvier 2026
3
Sahara: Abdelmadjid Tebboune s’enfonce dans le déni
4
Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%
5
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
6
Regragui et la théorie du bouc émissaire
7
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
8
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
Revues de presse

Voir plus