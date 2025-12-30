Météo. Froid persistant, gelées sur les reliefs et retour des pluies au Nord ce mardi 30 décembre 2025

Les montagnes de Béni Snassen dans la région de Berkane.

- Temps assez froid à froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Temps passagèrement nuageux sur la moitié nord du pays avec pluies ou averses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida.

- Quelques gouttes de pluies la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Saïss et sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Quelques flocons de neige sur les sommets de l’Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes atlantiques nord.

- Température minimale de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de -01/04°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 08/13°C sur le Sud et près des côtes, et de 04/08°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse ou peu variable.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 décembre 2025:

– Oujda min 6 max 14

– Bouarfa min 0 max 9

– Al Hoceima min 7 max 15

– Tétouan min 3 max 14

– Sebta min 11 max 15

– Mellilia min 10 max 15

– Tanger min 9 max 16

– Kénitra min 9 max 16

– Rabat min 8 max 17

– Casablanca min 8 max 17

– El Jadida min 7 max 17

– Settat min 6 max 14

– Safi min 6 max 15

– Khouribga min 4 max 13

– Béni Mellal min 4 max 13

– Marrakech min 4 max 16

– Meknès min 4 max 14

– Fès min 6 max 14

– Ifrane min 0 max 5

– Taounate min 5 max 15

– Errachidia min 2 max 13

– Ouarzazate min 2 max 15

– Agadir min 6 max 18

– Essaouira min 9 max 17

– Laâyoune min 9 max 25

– Es-Semara min 10 max 22

– Dakhla min 9 max 27

– Aousserd min 13 max 27

– Lagouira min 13 max 26

– Midelt min 0 max 9