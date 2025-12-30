Société

Météo. Froid persistant, gelées sur les reliefs et retour des pluies au Nord ce mardi 30 décembre 2025

Les montagnes de Béni Snassen dans la région de Berkane.

Les montagnes de Béni Snassen dans la région de Berkane.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 30 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/12/2025 à 05h55

- Temps assez froid à froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Temps passagèrement nuageux sur la moitié nord du pays avec pluies ou averses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida.

- Quelques gouttes de pluies la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Saïss et sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Quelques flocons de neige sur les sommets de l’Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes atlantiques nord.

- Température minimale de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de -01/04°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 08/13°C sur le Sud et près des côtes, et de 04/08°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse ou peu variable.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, dimanche et lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 décembre 2025:

Oujda min 6 max 14

Bouarfa min 0 max 9

Al Hoceima min 7 max 15

Tétouan min 3 max 14

Sebta min 11 max 15

Mellilia min 10 max 15

Tanger min 9 max 16

Kénitra min 9 max 16

Rabat min 8 max 17

Casablanca min 8 max 17

El Jadida min 7 max 17

Settat min 6 max 14

Safi min 6 max 15

Khouribga min 4 max 13

Béni Mellal min 4 max 13

Marrakech min 4 max 16

Meknès min 4 max 14

Fès min 6 max 14

Ifrane min 0 max 5

Taounate min 5 max 15

Errachidia min 2 max 13

Ouarzazate min 2 max 15

Agadir min 6 max 18

Essaouira min 9 max 17

Laâyoune min 9 max 25

Es-Semara min 10 max 22

Dakhla min 9 max 27

Aousserd min 13 max 27

Lagouira min 13 max 26

Midelt min 0 max 9

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/12/2025 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat#Vague de froid#neige

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture: un répit hivernal sous haute vigilance

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les récentes pluies dopent les réserves des barrages du Royaume

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

105 millions de m³ en cinq semaines: comment les dernières pluies ont boosté les réserves des barrages

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Situation hydrique: les taux de remplissage des barrages en hausse après les dernières précipitations

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le marché de l’avocat se stabilise après un début de saison sous pression

Articles les plus lus

1
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
2
Gratuité
3
Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320
4
Les voies du football sont impénétrables…
5
Au cœur de la logistique militaire: l’intendance, un dispositif de précision au service des FAR
6
«Nous voulons que le monde voie le Maroc comme nous le voyons»: Sara Tahiri, cofondatrice de The Moroccan Fair
7
Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem
8
Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries
Revues de presse

Voir plus