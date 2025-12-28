Société

Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, dimanche et lundi dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des averses orageuses localement fortes, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues dimanche et lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/12/2025 à 12h38

Des averses orageuses localement fortes (30-50 mm) sont prévues de dimanche à 12h à lundi à 10h dans les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Ouezzane, Sidi Slimane, Taounate, Ifrane, Al Hoceima, Beni Mellal, Taza, Khénifra, Chefchaouen, Tanger-Assilah et Larache, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques compris entre 15 et 25 mm, touchera les provinces de Sidi Bennour, El Jadida, Skhirate-Temara, Salé, Rabat, Khemisset, Fahs-Anjra, Mohammadia, Mediouna, Nouaceur, Azilal, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Khouribga, Berrechid, Benslimane, Tetouan, MDiq-Fnideq, Moulay Yacoub, El Hajeb, Meknès, Settat, Casablanca et Fquih Ben Salah durant la même période.

Lire aussi : Pluies, neige et temps froid... À quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Des chutes de neige au-delà de 1.500 mètres d’altitude variant entre 10 et 30 cm sont également attendues de dimanche à 12h à lundi à 10h dans les provinces d’Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifrane, Al Haouz, Boulemane, Khénifra, Chichaoua, Taroudant, Chefchaouen, Al Hoceima, Beni Mellal et Tinghir.

Aussi, de fortes rafales de vent allant de 70 à 75 km/h sont prévues dimanche de 12h à 23h dans les provinces d’Ifrane, Beni Mellal, Tinghir, Taroudant, Sefrou, Khénifra, Midelt et Ouarzazate.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/12/2025 à 12h38
#Alerte météo#DGM#Neige#Pluie

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Entre pluie abondante et neige éclatante, le retour à la vie du lac Bir Sudan à Bab Berred

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Neige à Ifrane: entre bonheur des touristes et défis logistiques

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ifrane: après d’importantes chutes de neige, les autorités locales se mobilisent pour dégager la route

Articles les plus lus

1
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
2
Les voies du football sont impénétrables…
3
Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem
4
«Nous voulons que le monde voie le Maroc comme nous le voyons»: Sara Tahiri, cofondatrice de The Moroccan Fair
5
Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries
6
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
7
La surprise africaine
8
Le36. EP489. En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade
Revues de presse

Voir plus