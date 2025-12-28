Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, dimanche et lundi dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des averses orageuses localement fortes (30-50 mm) sont prévues de dimanche à 12h à lundi à 10h dans les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Ouezzane, Sidi Slimane, Taounate, Ifrane, Al Hoceima, Beni Mellal, Taza, Khénifra, Chefchaouen, Tanger-Assilah et Larache, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques compris entre 15 et 25 mm, touchera les provinces de Sidi Bennour, El Jadida, Skhirate-Temara, Salé, Rabat, Khemisset, Fahs-Anjra, Mohammadia, Mediouna, Nouaceur, Azilal, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Khouribga, Berrechid, Benslimane, Tetouan, MDiq-Fnideq, Moulay Yacoub, El Hajeb, Meknès, Settat, Casablanca et Fquih Ben Salah durant la même période.

Des chutes de neige au-delà de 1.500 mètres d’altitude variant entre 10 et 30 cm sont également attendues de dimanche à 12h à lundi à 10h dans les provinces d’Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifrane, Al Haouz, Boulemane, Khénifra, Chichaoua, Taroudant, Chefchaouen, Al Hoceima, Beni Mellal et Tinghir.

Aussi, de fortes rafales de vent allant de 70 à 75 km/h sont prévues dimanche de 12h à 23h dans les provinces d’Ifrane, Beni Mellal, Tinghir, Taroudant, Sefrou, Khénifra, Midelt et Ouarzazate.