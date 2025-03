Neige à Ifrane: entre bonheur des touristes et défis logistiques

Les récentes chutes de neige ont redonné vie à Ifrane et sa région. Après d’importantes précipitations, cette destination touristique prisée a retrouvé toute sa splendeur. Mais les conditions météorologiques ont également impacté la circulation sur plusieurs axes routiers stratégiques.

Dès la publication d’une alerte rouge par la Direction générale de la météorologie, annonçant d’importantes chutes de neige et des vents forts dépassant les 60 km/h dans la province d’Ifrane durant le week-end dernier, la direction provinciale du ministère de l’Équipement s’est immédiatement mobilisée. Avec l’appui de tous ses moyens logistiques, elle a entrepris des opérations de déneigement et de sécurisation afin de rouvrir les routes bloquées par la neige et le manque de visibilité, assurant ainsi la fluidité du trafic et la sécurité des usagers.

Car si la neige fait le bonheur des visiteurs, elle représente aussi un défi pour les autorités locales. Abdelilah Azmi, directeur provincial du ministère de l’Équipement et de l’Eau à Ifrane, assure que plusieurs routes principales sont désormais ouvertes à la circulation. Parmi elles, la route nationale n°13 reliant Azrou à Aït Oufella via Timahdite, la route nationale n°8 entre Imouzzer et Ifrane, ainsi que la route nationale n°707 et la route nationale n°7231 reliant Michlifen à Ifrane et au mont Hebri. Ces efforts ont été rendus possibles grâce à la mobilisation des services de la délégation provinciale à Ifrane.

Lire aussi : Ifrane sous la neige: routes coupées et trafic perturbé

Dès l’émission de l’alerte météorologique, plusieurs réunions de mobilisation ont été organisées afin d’évaluer les mesures à prendre pour garantir la sécurité des usagers de la route. Des équipes ont été déployées sur les différents axes routiers concernés. Ces initiatives visent à sensibiliser les conducteurs et à mettre en place les mesures de sécurité nécessaires.

Enfin, le directeur provincial a exhorté les automobilistes à suivre les bulletins météorologiques et à prendre les précautions nécessaires en cas de chutes de neige. Il a insisté sur l’importance du respect de la signalisation et des limitations de vitesse pour circuler en toute sécurité dans ces conditions climatiques exceptionnelles.

Malgré tout, ces premières neiges ont ravi les visiteurs. Samia, une touriste venue de Benguérir, témoigne: «Nous sommes venus contempler la neige. Il n’y en a pas beaucoup, mais les enfants ont pu tout de même en profiter. On remercie Dieu pour ces pluies». Sa fille, enthousiaste, ajoute: «Je suis venue de Benguérir avec mes parents. On ne pensait pas qu’on allait trouver cette neige, je suis très heureuse, on s’amuse bien!».

Surnommée la «Suisse du Maroc», Ifrane attire chaque année de nombreux visiteurs. Ce tourisme hivernal contribue au dynamisme économique local et renforce la notoriété de la station en tant que destination touristique.