Ifrane: le Parc Aïn Vittel à Ifrane s’offre une cure de jouvence

Le Parc Aïn Vital, véritable havre de paix s’étendant sur 12 hectares, a récemment fait peau neuve à travers un ambitieux projet de rénovation. Objectif: redonner vie à cet espace naturel emblématique et contribuer à la dynamique touristique de la ville d’Ifrane. Avec une enveloppe budgétaire dépassant les 10,5 millions de dirhams, la réhabilitation du parc s’est déployée autour de plusieurs axes visant à en faire un lieu polyvalent.

Les espaces verts ont été aménagés pour offrir des zones de détente aux familles et aux amateurs de randonnées et de sports de plein air. Des sentiers pédestres ont été tracés, et des installations pour des activités sportives ont été installées, garantissant pour tous une expérience en harmonie avec la nature.

Parmi les nouveautés marquantes, l’aménagement de pistes équestres s’adresse aux passionnés d’équitation, leur permettant de découvrir les splendeurs du parc à dos de cheval. Ce projet entend offrir une expérience unique à travers les chemins sinueux de ce grand jardin réhabilité.

Valoriser l’artisanat local

L’eau, élément central de l’écosystème du parc, a également fait l’objet d’une attention spécifique. La création de cours d’eau naturels et artificiels ajoute à la beauté du site, tout en offrant aux visiteurs des espaces propices à la détente et à la fraîcheur.

Interrogé par Le360, Abdelhay, originaire de Meknès, s’est dit impressionné par la métamorphose du Parc Aïn Vital, saluant la propreté des lieux et la création de nouveaux sentiers qui permettent d’apprécier pleinement la beauté de l’endroit.

De son côté, Hamza, un visiteur en provenance de Fqih Ben Salah, a été séduit par l’accueil chaleureux des locaux et par le design soigné des kiosques dédiés à la vente de produits du terroir. «Ce parc offre une occasion unique de s’informer sur l’artisanat et les saveurs locales. Le hasard m’a conduit ici pour une belle expérience, et je recommande vivement de visiter ce lieu», a-t-il ajouté.

Avec son potentiel écologique, touristique et montagnard, le Parc Aïn Vital se positionne désormais, grâce à cette ambitieuse rénovation, comme l’un des sites naturels les plus séduisants de la province d’Ifrane.