Pluies, neige et temps froid... À quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Les évolutions de la situation météorologique au cours de cette semaine indiquent la poursuite d’un temps hivernal instable sur la majorité des régions du Maroc, apprend Le360 auprès de la Direction générale de la météorologie.

En début de semaine, le pays devrait être affecté par une dépression atmosphérique active accompagnée de masses d’air froides en altitude, entraînant des pluies et parfois des averses orageuses localement fortes, notamment sur le Nord, le Rif, la façade méditerranéenne, le Moyen et le Haut Atlas, ainsi que les plaines atlantiques du Nord.

Parallèlement, des chutes de neige sont également prévues sur les reliefs en raison de la baisse notable des températures. À partir du milieu de la semaine, les perturbations météorologiques devraient se renouveler sous l’effet de la succession des dépressions atlantiques, maintenant ainsi le caractère pluvieux du temps et étendant les précipitations vers les régions du centre du pays et le nord des provinces du Sud, avec la poursuite des chutes de neige sur les hauts reliefs et l’enregistrement de vents relativement forts dus au gradient de pression atmosphérique.

En fin de semaine, le temps devrait rester changeant à parfois nuageux, avec des périodes de pluies éparses surtout à l’extrême Nord-Ouest, tandis qu’un temps relativement froid à froid persistera sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, traduisant une situation hivernale typique marquée par l’alternance des perturbations et la variation de leur intensité selon la position des centres de pression.

Pour ce lundi, le temps sera pluvieux avec parfois des averses orageuses sur Tanger, le Loukkos, le Moyen et le Haut Atlas, le Saïss, le Rif, la façade méditerranéenne, le nord de la région orientale, Oulmès et le Gharb, tandis que de faibles pluies concerneront les plaines atlantiques Nord et Centre ainsi que la région orientale. Des chutes de neige sont attendues sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, du Rif et des hauts plateaux orientaux à partir de 1.600 mètres d’altitude.

Les vents souffleront relativement forts à localement forts sur l’Atlas et le nord des provinces du Sud, et localement sur les côtes centrales, la façade méditerranéenne et la région orientale. Le temps sera relativement froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les hauts plateaux. Les températures maximales varieront de -6 à 0 °C sur les reliefs de l’Atlas, de 1 à 6 °C sur le Rif et les hauts plateaux, de 21 à 26 °C au sud des provinces du Sud, de 16 à 21 °C au Sud-Est, au nord des provinces du Sud, dans le Souss et près des côtes, et de 9 à 14 °C dans le reste des régions.

Temps instable et pluies généralisées sur plusieurs régions intérieures

Mardi, des pluies ou des averses orageuses localement importantes toucheront la région de Tanger, le Loukkos, le Rif et le Gharb, tandis qu’un temps généralement nuageux avec pluies concernera le Saïss, la façade méditerranéenne, le nord de la région orientale, le Moyen Atlas, ainsi que les plateaux des phosphates et Oulmès. Des chutes de neige sont prévues au-dessus de 1.900 mètres sur le Haut et le Moyen Atlas, et à partir de 1.400 mètres sur le Rif et la région orientale.

Les vents seront relativement forts sur les plaines atlantiques nord, le Rif, le Moyen Atlas, le Saïss, les provinces du Sud et la région orientale, et localement sur la façade méditerranéenne. Les températures minimales oscilleront entre -10 et -5 °C sur l’Atlas, entre -1 et 4 °C sur le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux orientaux, entre 12 et 16 °C sur les provinces du Sud et près des côtes, et entre 6 et 10 °C ailleurs. Une légère hausse des températures est attendue sur l’Atlas, le Sud-Est, le Sud et la région orientale.

Mercredi, des pluies ou des averses orageuses localement importantes affecteront le Rif, le Moyen et le Haut Atlas et leurs zones occidentales avoisinantes, l’ouest de la façade méditerranéenne, le Loukkos, le nord du Gharb, les plaines s’étendant entre Essaouira et Safi, ainsi que le nord des provinces du Sud.

Des pluies toucheront également les plaines atlantiques au nord d’El Jadida et la région orientale. Des chutes de neige sont prévues au-dessus de 1.900 mètres sur le Haut et le Moyen Atlas, et à partir de 1.600 mètres sur le Rif. Les vents souffleront relativement forts sur le Moyen et le Haut Atlas, et localement sur la région orientale, tandis que les températures diurnes resteront globalement stables sur l’ensemble du Maroc.

De jeudi à samedi, les conditions resteront perturbées avec un temps favorable aux pluies et parfois aux averses orageuses sur la moitié nord du pays et le nord des provinces du Sud.

Des chutes de neige continueront de concerner les reliefs de l’Atlas, du Rif et de la région orientale. Le temps demeurera relativement froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, avec des vents relativement forts attendus sur les reliefs de l’Atlas, la région orientale et les côtes centrales.