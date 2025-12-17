Société

Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes

Chasse-neige à l’œuvre toute la nuit pour rouvrir les routes coupées à Chefchaouen

Par Said Kadry
Le 17/12/2025 à 11h47

VidéoDurant une nuit blanche, les chasse-neige de la province de Chefchaouen ont travaillé sans relâche pour dégager les 25 kilomètres de route séparant Krouchi Tamraoute d’Al Haddada, paralysés par d’importantes chutes de neige.

Les routes entre Krouchi Tamraoute et la zone d’Al Haddada ont été le théâtre d’une mobilisation nocturne exceptionnelle. Dès 16 heures mardi, les agents et chauffeurs des chasse-neige ont été déployés pour sécuriser cet axe routier, fortement bloqué par de fortes chutes de neige.

Les opérations se sont poursuivies sans interruption jusqu’aux premières heures du mercredi, couvrant un tronçon de 25 kilomètres entre le centre de Bab Berred et la zone d’Issaguen, relevant de la province d’Al Hoceïma.

Les chutes de neige ont été particulièrement abondantes dans les secteurs de Bab Essom et Bab El Arz, provoquant des ralentissements et blocages temporaires de la circulation. Face à cette situation, les équipes techniques ont procédé à un dégagement progressif des routes, permettant aux véhicules de circuler de manière sécurisée.

Lire aussi : Chutes de neige: un important dispositif opérationnel visant à assurer la continuité de la circulation sur le réseau routier national

Plusieurs chasse-neige ont été mobilisés, ainsi que des équipes spécialisées pour surveiller en permanence l’état de la chaussée.

Les opérations ont été menées par la Direction provinciale de l’Équipement, en coordination avec les autorités locales et la préfecture de Chefchaouen, afin d’assurer la sécurité des usagers et de maintenir la continuité de la circulation sur cet axe vital pour la région. L’intervention visait également à permettre aux habitants et aux voyageurs se dirigeant vers Al Hoceïma de circuler sans interruption prolongée.

Selon notre correspondant, les équipes ont dû fournir des efforts soutenus tout au long de la nuit, en travaillant dans des conditions météorologiques difficiles, avec des températures très basses. Le suivi permanent de l’état de la route et la coordination entre les différents services ont été essentiels pour rétablir la circulation rapidement et sécuriser l’ensemble du parcours.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige, fortes averses et rafales de vent de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

Dans ce contexte, l’antenne de la direction de l’Équipement à Bab Berred a mobilisé toutes ses ressources humaines et logistiques, chauffeurs, cadres et techniciens, qui ont travaillé sans relâche pour sécuriser la route et éviter tout blocage supplémentaire.

Par Said Kadry
Le 17/12/2025 à 11h47
#maroc#Chefchaouen#Nord du Maroc#Chutes de neige#Route

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Chutes de neige: un important dispositif opérationnel visant à assurer la continuité de la circulation sur le réseau routier national

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Chutes de neige, fortes averses et rafales de vent de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries à Ouarzazate: une prise en charge optimale au profit des femmes enceintes

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tanger Med se prépare à une nouvelle extension

Articles les plus lus

1
105 millions de m³ en cinq semaines: comment les dernières pluies ont boosté les réserves des barrages
2
Transferts des MRE: le Maroc attend le feu vert de Bruxelles sur la directive européenne
3
Le président Tebboune gracie un historien pour qui «l’amazighité est un projet idéologique sioniste-français»
4
Il faut savoir perdre un match
5
Intempéries: sur instructions royales, le ministère de l’Intérieur lance un dispositif renforcé de veille et d’intervention
6
Algérie cherche Alliés désespérément… RSVP par message privé
7
Inondations à Safi: le témoignage de Driss Benhima, enfant de la médina sinistrée
8
Les neiges enchantent Ouarzazate et ravivent l’espoir d’une bonne saison agricole
Revues de presse

Voir plus