Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes

Les routes entre Krouchi Tamraoute et la zone d’Al Haddada ont été le théâtre d’une mobilisation nocturne exceptionnelle. Dès 16 heures mardi, les agents et chauffeurs des chasse-neige ont été déployés pour sécuriser cet axe routier, fortement bloqué par de fortes chutes de neige.

Les opérations se sont poursuivies sans interruption jusqu’aux premières heures du mercredi, couvrant un tronçon de 25 kilomètres entre le centre de Bab Berred et la zone d’Issaguen, relevant de la province d’Al Hoceïma.

Les chutes de neige ont été particulièrement abondantes dans les secteurs de Bab Essom et Bab El Arz, provoquant des ralentissements et blocages temporaires de la circulation. Face à cette situation, les équipes techniques ont procédé à un dégagement progressif des routes, permettant aux véhicules de circuler de manière sécurisée.

Plusieurs chasse-neige ont été mobilisés, ainsi que des équipes spécialisées pour surveiller en permanence l’état de la chaussée.

Les opérations ont été menées par la Direction provinciale de l’Équipement, en coordination avec les autorités locales et la préfecture de Chefchaouen, afin d’assurer la sécurité des usagers et de maintenir la continuité de la circulation sur cet axe vital pour la région. L’intervention visait également à permettre aux habitants et aux voyageurs se dirigeant vers Al Hoceïma de circuler sans interruption prolongée.

Selon notre correspondant, les équipes ont dû fournir des efforts soutenus tout au long de la nuit, en travaillant dans des conditions météorologiques difficiles, avec des températures très basses. Le suivi permanent de l’état de la route et la coordination entre les différents services ont été essentiels pour rétablir la circulation rapidement et sécuriser l’ensemble du parcours.

Dans ce contexte, l’antenne de la direction de l’Équipement à Bab Berred a mobilisé toutes ses ressources humaines et logistiques, chauffeurs, cadres et techniciens, qui ont travaillé sans relâche pour sécuriser la route et éviter tout blocage supplémentaire.