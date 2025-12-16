Société

Chutes de neige: un important dispositif opérationnel visant à assurer la continuité de la circulation sur le réseau routier national

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a déployé un important dispositif opérationnel visant à assurer la continuité de la circulation sur le réseau routier national et à garantir la sécurité des usagers.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/12/2025 à 19h55

Suite aux importantes chutes de neige enregistrées dans plusieurs provinces du Haut et du Moyen Atlas, des hauts plateaux de l’Oriental et du Rif, depuis la nuit du lundi 15 décembre 2025, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a déployé un important dispositif opérationnel.

Ce dispositif repose sur une organisation renforcée de surveillance et de suivi de l’état des routes, ainsi que sur la mise en place d’une logistique d’intervention adaptée à l’ampleur des perturbations météorologiques, indique le ministère dans un communiqué.

À cet effet, le ministère a procédé à l’activation des Postes de commandement et des Centres de permanence aux niveaux central et territorial, plaçant l’ensemble de ses cadres et agents en état d’alerte maximale afin d’assurer une veille continue et une réactivité immédiate.

Parallèlement, un important dispositif logistique a été mobilisé comprenant un parc de chasse-neige et d’engins spécialisés, prépositionnés sur les axes routiers les plus exposés au risque d’interruption.

Des abris ont également été aménagés pour accueillir les usagers en cas de besoin, tandis que les équipes d’intervention ont été dotées de l’ensemble des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment en carburant, sel, pouzzolane, pièces de rechange, bois de chauffage et équipements de signalisation routière.

Ainsi, une communication proactive à destination des citoyens a, par ailleurs, été assurée à travers la diffusion d’un communiqué de presse visant à encadrer et sécuriser les déplacements, ajoute la même source.

Dès les premières heures de cet épisode météorologique exceptionnel, les efforts du ministère de l’Équipement et de l’Eau se sont concentrés sur la réouverture rapide de plusieurs tronçons routiers stratégiques, grâce à l’intervention soutenue des équipes déployées sur le terrain.

Ont ainsi été rouverts à la circulation les axes structurants suivants: la route nationale n° 8 reliant Azrou à Ifrane, la route nationale n° 4 entre Sefrou et Boulemane, la route régionale n° 707 reliant El Hajeb à Ifrane ainsi que la route régionale n° 504 entre Guercif et Imouzzer Marmoucha.

Les équipes du ministère de l’Équipement et de l’Eau poursuivent, sans relâche, leurs interventions sur le terrain afin de procéder au dégagement de la neige et à la réouverture progressive de l’ensemble des tronçons routiers affectés, notamment sur les axes reliant Azrou à Midelt, Marrakech à Ouarzazate ainsi que Khénifra à Zaïda.

Lire aussi : Alerte météo: neige abondante, fortes pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces du Royaume

Ces opérations sont menées en étroite coordination avec les cellules centrales du ministère et les autorités locales, dans le cadre d’un dispositif intégré de gestion de la situation.

Parallèlement, le ministère assure une communication continue et actualisée à destination des citoyens concernant l’état du réseau routier, les conditions de circulation et les itinéraires alternatifs mis en place pour les routes temporairement interrompues.

Cette information est diffusée à travers les différents canaux officiels du ministère, notamment le téléphone du centre de permanence de la direction des Routes: 05.37.71.17.17, le site web du ministère (www.equipement.gov.ma) ainsi que ses réseaux sociaux.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/12/2025 à 19h55
#neige#Haut Atlas#Moyen Atlas#Réseau routier national

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo: neige abondante, fortes pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces du Royaume

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Chutes de neige, fortes averses et rafales de vent de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Fortes averses orageuses sur de nombreuses régions ce mardi 16 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vague de froid: coup d’envoi de l’opération RIAYA 2025-2026 dans huit régions du Royaume

Articles les plus lus

1
Le président Tebboune gracie un historien pour qui «l’amazighité est un projet idéologique sioniste-français»
2
Intempéries: sur instructions royales, le ministère de l’Intérieur lance un dispositif renforcé de veille et d’intervention
3
Inondations à Safi: le témoignage de Driss Benhima, enfant de la médina sinistrée
4
Algérie cherche Alliés désespérément… RSVP par message privé
5
Les neiges enchantent Ouarzazate et ravivent l’espoir d’une bonne saison agricole
6
Kabylie indépendante: quand Alger découvre que l’autodétermination ne s’exporte pas sans retour
7
Inondations à Safi: le jour d’après
8
Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale
Revues de presse

Voir plus