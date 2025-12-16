Chutes de neige: un important dispositif opérationnel visant à assurer la continuité de la circulation sur le réseau routier national

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Suite aux importantes chutes de neige enregistrées dans plusieurs provinces du Haut et du Moyen Atlas, des hauts plateaux de l’Oriental et du Rif, depuis la nuit du lundi 15 décembre 2025, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a déployé un important dispositif opérationnel.

Ce dispositif repose sur une organisation renforcée de surveillance et de suivi de l’état des routes, ainsi que sur la mise en place d’une logistique d’intervention adaptée à l’ampleur des perturbations météorologiques, indique le ministère dans un communiqué.

À cet effet, le ministère a procédé à l’activation des Postes de commandement et des Centres de permanence aux niveaux central et territorial, plaçant l’ensemble de ses cadres et agents en état d’alerte maximale afin d’assurer une veille continue et une réactivité immédiate.

Parallèlement, un important dispositif logistique a été mobilisé comprenant un parc de chasse-neige et d’engins spécialisés, prépositionnés sur les axes routiers les plus exposés au risque d’interruption.

Des abris ont également été aménagés pour accueillir les usagers en cas de besoin, tandis que les équipes d’intervention ont été dotées de l’ensemble des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment en carburant, sel, pouzzolane, pièces de rechange, bois de chauffage et équipements de signalisation routière.

Ainsi, une communication proactive à destination des citoyens a, par ailleurs, été assurée à travers la diffusion d’un communiqué de presse visant à encadrer et sécuriser les déplacements, ajoute la même source.

Dès les premières heures de cet épisode météorologique exceptionnel, les efforts du ministère de l’Équipement et de l’Eau se sont concentrés sur la réouverture rapide de plusieurs tronçons routiers stratégiques, grâce à l’intervention soutenue des équipes déployées sur le terrain.

Ont ainsi été rouverts à la circulation les axes structurants suivants: la route nationale n° 8 reliant Azrou à Ifrane, la route nationale n° 4 entre Sefrou et Boulemane, la route régionale n° 707 reliant El Hajeb à Ifrane ainsi que la route régionale n° 504 entre Guercif et Imouzzer Marmoucha.

Les équipes du ministère de l’Équipement et de l’Eau poursuivent, sans relâche, leurs interventions sur le terrain afin de procéder au dégagement de la neige et à la réouverture progressive de l’ensemble des tronçons routiers affectés, notamment sur les axes reliant Azrou à Midelt, Marrakech à Ouarzazate ainsi que Khénifra à Zaïda.

Ces opérations sont menées en étroite coordination avec les cellules centrales du ministère et les autorités locales, dans le cadre d’un dispositif intégré de gestion de la situation.

Parallèlement, le ministère assure une communication continue et actualisée à destination des citoyens concernant l’état du réseau routier, les conditions de circulation et les itinéraires alternatifs mis en place pour les routes temporairement interrompues.

Cette information est diffusée à travers les différents canaux officiels du ministère, notamment le téléphone du centre de permanence de la direction des Routes: 05.37.71.17.17, le site web du ministère (www.equipement.gov.ma) ainsi que ses réseaux sociaux.