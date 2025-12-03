Vague de froid: coup d’envoi de l’opération RIAYA 2025-2026 dans huit régions du Royaume

Top départ pour l’opération RIAYA 2025-2026. Placée sous la Haute Sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette initiative du ministère de la Santé et de la Protection sociale se déroulera du 15 novembre 2025 au 30 mars 2026, avec pour objectif d’apporter une assistance aux populations les plus exposées à la vague de froid.

Pour toucher efficacement les bénéficiaires, le dispositif couvre 31 provinces relevant de huit régions. Il s’agit de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Al Hoceima), de l’Oriental (Figuig, Taourirt, Driouch, Oujda-Angad, Jerada, Guercif, Berkane), de Béni Mellal-Khénifra (Béni Mellal, Azilal, Khénifra), de Drâa-Tafilalet (Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Zagora, Errachidia), de Fès-Meknès (Boulemane, Sefrou, Ifrane, Taza, Taounate, El Hajeb), de Souss-Massa (Taroudant, Chtouka-Aït Baha, Tata), de Marrakech-Safi (Al Haouz, Chichaoua) ainsi que de Rabat-Salé-Kénitra (Khémisset).

Les habitants des provinces concernées bénéficieront de consultations de base, de soins préventifs et curatifs, ainsi que de campagnes de sensibilisation aux risques sanitaires liés au froid.

Pour aller au plus près des populations, des unités médicales mobiles se rendront directement sur les points de rassemblement, tandis que les hôpitaux de référence assureront la prise en charge des cas urgents et nécessitant des soins spécialisés.

Pour soutenir cette mobilisation, 523 centres de santé seront renforcés et plus de 2.817 professionnels de santé — médecins, infirmiers, pharmaciens et techniciens — seront déployés sur le terrain. Ils seront appuyés par des caravanes spécialisées et des unités mobiles dotées d’équipements, notamment des échographes, des mini-analyseurs de laboratoire, des fauteuils dentaires, des réfractomètres, ainsi que des ambulances.

L’opération ambitionne par ailleurs de réaliser jusqu’à 3.528 sorties de terrain et d’organiser 183 caravanes médicales spécialisées. Une enveloppe exceptionnelle de 11,320 millions de dirhams est consacrée aux médicaments et aux équipements médicaux, complétée par 2,582 millions de dirhams dédiés au carburant et à la maintenance logistique, afin d’assurer le bon fonctionnement des unités déployées.

Cette initiative s’appuie sur une coordination nationale élargie, mobilisant le ministère de la Santé, les autorités locales au premier rang desquelles les walis et les gouverneurs, les instances élues, le secteur privé, les associations de la société civile ainsi que les organisations actives dans le domaine de la santé.

Grâce à cette mobilisation collective, l’offre de soins hospitaliers est ajustée aux besoins spécifiques de chaque province, afin d’assurer des interventions ciblées et efficaces. L’opération entend ainsi répondre au mieux aux besoins de santé des populations vivant dans les zones touchées par la vague de froid, en particulier dans les territoires ruraux enclavés.