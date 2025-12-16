Société

Météo. Fortes averses orageuses sur de nombreuses régions ce mardi 16 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

Photo d'illustration.

Photo d'illustration. . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 16 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/12/2025 à 05h57

- Temps perturbé avec des averses orageuses localement importantes sur les plaines nord et centre, le Rif, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la Méditerranée et l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses versants sud-est, le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Chutes de neige localement abondantes sur l’Atlas et le Rif.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, les côtes nord et centre, l’Atlas, le Saiss, l’Oriental et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -04/00°C sur l’Atlas, de 00/08°C sur le Rif et les Haut plateaux orientaux, de 12/17°C près des côtes et de 08/12°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur le Sud et le Sud-Est, et en baisse générale ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée, devenant agitée à forte le soir sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya et agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 16 décembre 2025:

Oujda min 6 max 11

Bouarfa min 1 max 5

Al Hoceima min 6 max 16

Tétouan min 9 max 13

Sebta min 11 max 16

Mellilia min 11 max 16

Tanger min 10 max 15

Kénitra min 13 max 16

Rabat min 14 max 17

Casablanca min 15 max 17

El Jadida min 15 max 17

Settat min 7 max 13

Safi min 12 max 17

Khouribga min 6 max 10

Béni Mellal min 7 max 12

Marrakech min 7 max 13

Meknès min 7 max 12

Fès min 8 max 12

Ifrane min -1 max 4

Taounate min 8 max 12

Errachidia min 2 max 11

Ouarzazate min 3 max 10

Agadir min 14 max 18

Essaouira min 13 max 17

Laâyoune min 10 max 22

Es-Semara min 10 max 22

Dakhla min 11 max 23

Aousserd min 10 max 24

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 0 max 7

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/12/2025 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat#neige

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: la double peine de la guerre et du changement climatique au Soudan

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: comment le bouleversement climatique entretient et alimente les maladies infectieuses

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Chutes de neige, fortes averses et rafales de vent de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Safi: plus de 60 mm de pluie en trois heures

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Safi: le jour d’après

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Safi: un plan d’urgence pour la prise en charge des blessés

Articles les plus lus

1
Inondations à Safi: le jour d’après
2
Kabylie indépendante: quand Alger découvre que l’autodétermination ne s’exporte pas sans retour
3
Inondations à Safi: le témoignage de Driss Benhima, enfant de la médina sinistrée
4
Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale
5
Tebboune, l’homme de tous les échecs
6
Achraf Hakimi et Hassan Hajjaj inaugurent un café pop-store à Casablanca
7
Pluies torentielles à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès, les secours toujours mobilisés
8
Le juridique
Revues de presse

Voir plus