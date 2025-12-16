Météo. Fortes averses orageuses sur de nombreuses régions ce mardi 16 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

- Temps perturbé avec des averses orageuses localement importantes sur les plaines nord et centre, le Rif, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la Méditerranée et l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses versants sud-est, le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Chutes de neige localement abondantes sur l’Atlas et le Rif.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, les côtes nord et centre, l’Atlas, le Saiss, l’Oriental et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -04/00°C sur l’Atlas, de 00/08°C sur le Rif et les Haut plateaux orientaux, de 12/17°C près des côtes et de 08/12°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur le Sud et le Sud-Est, et en baisse générale ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée, devenant agitée à forte le soir sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 16 décembre 2025:

– Oujda min 6 max 11

– Bouarfa min 1 max 5

– Al Hoceima min 6 max 16

– Tétouan min 9 max 13

– Sebta min 11 max 16

– Mellilia min 11 max 16

– Tanger min 10 max 15

– Kénitra min 13 max 16

– Rabat min 14 max 17

– Casablanca min 15 max 17

– El Jadida min 15 max 17

– Settat min 7 max 13

– Safi min 12 max 17

– Khouribga min 6 max 10

– Béni Mellal min 7 max 12

– Marrakech min 7 max 13

– Meknès min 7 max 12

– Fès min 8 max 12

– Ifrane min -1 max 4

– Taounate min 8 max 12

– Errachidia min 2 max 11

– Ouarzazate min 3 max 10

– Agadir min 14 max 18

– Essaouira min 13 max 17

– Laâyoune min 10 max 22

– Es-Semara min 10 max 22

– Dakhla min 11 max 23

– Aousserd min 10 max 24

– Lagouira min 14 max 25

– Midelt min 0 max 7