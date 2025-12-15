Société

Alerte météo. Chutes de neige, fortes averses et rafales de vent de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

De fortes pluies orageuses ont frappé la province de Safi, provoquant ainsi des crues exceptionnelles en un laps de temps très court.. AFP or licensors

Des chutes de neige, de fortes averses localement orageuses, ainsi que de fortes rafales de vent sont attendues de lundi à mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/12/2025 à 12h24

Des chutes de neige sont attendues de mardi à minuit à mercredi à midi, avec des accumulations pouvant atteindre 50 à 80 cm dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate et Azilal et entre 30 et 50 cm à Ifrane, Chichaoua, Béni Mellal, Khénifra, Midelt, Taroudant et Tinghir, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces de Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif, Taza et Boulemane connaîtront durant la même période des chutes de neige de 10 à 30 cm.

Lire aussi : Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale

Par ailleurs, de fortes averses localement orageuses sont attendues, de lundi à 20h à mardi à 15h avec des hauteurs estimées à 45 à 65 mm à Taounate, Al Hoceima, Ouezzane, Chefchaouen, Khénifra, Ifrane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz et Taza et entre 35 et 45 mm à Mohammedia, Sefrou, Fès, Moulay Yaâcoub, Fquih Ben Salah, Khémisset, El Kelaâ des Sraghna, Settat, Khouribga, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Berrechid, Benslimane, Kénitra, Mediouna, Casablanca, Rabat, Nouaceur, Skhirat-Témara, Salé, Tanger-Assilah, Larache, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, El Hajeb et Meknès.

Également, des averses atteignant 25 à 35 mm sont attendues à Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Chichaoua, Sidi Bennour, Safi, Essaouira et El Jadida, poursuit la même source.

En outre, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h toucheront les provinces de Ouarzazate, Taroudant, Zagora, Tata, Sidi Ifni, Al Haouz, Guelmim, Tiznit, Azilal, Midelt, Boulemane, Guercif, Tinghir et Taourirt, de mardi à 6h à mercredi à 6h, ajoute le bulletin.

#Alerte météo#DGM#neige#Pluie#bulletin d'alerte

Société

Inondations à Safi: le parquet ouvre une enquête

Société

Pluies torrentielles à Safi: les cours suspendus durant trois jours

Société

Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale

Société

Pluies torentielles à Safi: 37 morts et 14 blessés, selon un dernier bilan

