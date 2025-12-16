Société

Alerte météo: neige abondante, fortes pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces du Royaume

Des chutes de neige dans la région de Midelt.

La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis des bulletins d’alerte de niveaux rouge et orange annonçant d’importantes chutes de neige, des averses parfois orageuses accompagnées de grêle, ainsi que de fortes rafales de vent, prévues de mardi à jeudi dans plusieurs provinces du Maroc.

Par le360
Le 16/12/2025 à 11h48

Des chutes de neige, des averses parfois orageuses avec grêle par endroits, ainsi que de fortes rafales de vent sont prévues de mardi à jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (50-80 cm) à partir de 1.800 m sont attendues du mardi à 10H00 au mercredi à 12H00 dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate, Khenifra, Midelt et Azilal , indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

De même, des chutes de neige (25-50 cm) au delà de 1.400 m devraient toucher du mardi à 10H00 au mercredi à 12H00 les provinces d’Ifrane, Chichaoua, Beni Mellal, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Ouarzazate, Khenifra, Midelt, et Azilal. Les provinces de Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif, Taza et Boulemane, connaîtront durant la même période des chutes de neige de 10 à 25 cm, souligne la Direction dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des averses parfois orageuses avec grêle par endroits sont prévues ce mardi de 10H00 à 23H00 avec des hauteurs estimées entre 40 à 50 mm dans les provinces d’Azilal, Chefchaouen, Quezzane et Al Haouz, et entre 30 à 40 mm à Tanger-Assilah, Mohammadia, Nouaceur, Rabat, Youssoufia, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknes, El Hajeb, Ifrane, Khenifra, Fes, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate, Fahs-Anjra, Larache, Tetouan, M’Diq-Fnideq, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Kenitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Chichaoua, Rehamna, Casablanca, Mediouna, Sidi Bennour, Salé, Skhirate-Temara, El Jadida et Safi.

Également, des averses atteignant 35 à 45 mm sont attendues du mardi à 10H00 au mercredi à 09H00 dans les provinces de Benslimane, Khouribga, Settat, Berrechid et Khemisset. Le même phénomène (35 à 50 mm) sera observé, du mercredi à 12H00 au jeudi à 09H00, dans les provinces de Taza, Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Jerada, Taourirt, Al Hoceima et Guercif.

Enfin, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) sont prévues du mardi à 10H00 au mercredi à 06H00 dans les provinces de Ouarzazate, Taroudant, Zagora, Tata, Sidi Ifni, Al Haouz, Taza, Guelmim, Tiznit, Azilal, Midelt, Boulemane, Guercif, Tinghir et Taourirt.

#Neige#pluies#intempéries#Météo

