Intempéries à Ouarzazate: une prise en charge optimale au profit des femmes enceintes

L’heureuse maman a été transférée depuis plusieurs jours par les services compétents bien avant son accouchement depuis le douar Asseln vers Dar Al Oumouma d’Ighrem N’Ougdal, le but étant de lui assurer ainsi qu’à son bébé une prise en charge dans des conditions d’hébergement, de suivi et de soins médicaux optimales. Il s’agit également d’éviter à Khadija comme à plusieurs femmes enceintes les contraintes de déplacement que pourraient causer les chutes de neige le jour de leur accouchement.

Dans une déclaration relayée par la MAP, cette trentenaire s’est félicitée de l’accueil chaleureux, du professionnalisme du corps soignant ainsi que de la qualité des équipements et la propreté de cette infrastructure de proximité.

Ighrem N’Ougdal (90 km de Ouarzazate) à l’instar d’autres communes de la province, connaît d’importantes chutes de neige alors que les autorités locales en coordination avec les départements concernés sont à pied d’œuvre afin d’assurer une assistance aux citoyens, notamment les femmes enceintes et d’autres catégories vulnérables.

De même, les équipes d’intervention sont sur le qui-vive pour assurer la fluidité de la circulation, notamment au niveau des axes qui connaissent d’importantes chutes de neige, entre autres, Ighrem N’Ougdal et Tizi N’tichka.

Lire aussi : Alerte météo: neige abondante, fortes pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces du Royaume

À rappeler que le Comité provincial de veille pour la lutte contre les effets de la vague de froid à Ouarzazate a tenu, récemment, une réunion afin d’examiner les mesures proactives mises en œuvre par les autorités compétentes pour atténuer les effets de la vague de froid et des chutes de neige que connaissent plusieurs zones de la province.

Présidée par le gouverneur de la province, Abdellah Jahid, cette réunion a permis aux représentants des différents services concernés de passer en revue leurs actions de terrain visant à protéger la population et à renforcer la réactivité des équipes d’intervention.