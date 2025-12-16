Société

Fortes pluies et vents violents: Casablanca sous l’eau sans perturbations majeures

Les intempéries à Casablanca ce mardi 16 décembre 2025. (A.Gadrouz/Le360)

Par Ali Tantani et Adil Gadrouz
Le 16/12/2025 à 18h35

VidéoDe fortes pluies accompagnées de rafales de vent ont frappé la ville de Casablanca ces dernières heures. La circulation est largement perturbée mais sans blocages majeurs, grâce à la vigilance des autorités et à l’efficacité des dispositifs de drainage.

La ville de Casablanca a connu, au cours de ces dernières heures, d’importantes précipitations accompagnées de rafales de vent soutenues, modifiant temporairement le rythme de la vie quotidienne dans plusieurs quartiers et axes routiers principaux, sans toutefois entraîner une paralysie totale de la circulation.

Malgré l’intensité des pluies, le trafic est resté fluide sur les grandes artères et les principaux axes de la métropole. Aucune congestion exceptionnelle ni difficulté majeure de déplacement n’a été signalée, notamment grâce à l’efficacité des systèmes d’évacuation des eaux pluviales et à l’intervention rapide des services concernés.

Aucune accumulation d’eau dans les passages souterrains qui ont continué à accueillir la circulation normalement, contribuant ainsi au maintien de la fluidité du trafic urbain malgré les conditions météorologiques instables.

Lire aussi : Inondations à Safi: le jour d’après

De leur côté, les autorités locales, en coordination avec les sociétés de gestion déléguée, ont poursuivi leurs opérations de surveillance sur le terrain, en prévision de tout incident éventuel. Les équipes techniques et logistiques sont restées mobilisées pour assurer la continuité des services essentiels et de garantir la sécurité des citoyens.

Ces précipitations s’inscrivent dans un contexte de perturbations météorologiques touchant plusieurs régions. À cet égard, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance, notamment durant les heures de pointe, et à respecter les règles de sécurité routière.

