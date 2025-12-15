Société

Revue du web. Safi: des pluies torrentielles font au moins 37 morts

De fortes pluies orageuses ont frappé la province de Safi, provoquant ainsi des crues exceptionnelles en un laps de temps très court. AFP or licensors

Revue du webSafi: des pluies torrentielles font au moins 37 morts; Football: l’équipe féminine de l’ASFAR en demi finale de la Coupe des champions de la FIFA; États-Unis: le réalisateur Rob Reiner retrouvé mort à son domicile. L’auteur du crime ne serait autre que son propre fils; Australie: un homme et son fils auteurs d’une fusillade sur la plage Bondi Beach font au moins 15 morts... Round-up.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 17h47

Safi: des pluies torrentielles font au moins 37 morts.

Football: l’équipe féminine de l’ASFAR en demi finale de la Coupe des champions de la FIFA.

États-Unis: le réalisateur Rob Reiner retrouvé mort à son domicile. L’auteur du crime ne serait autre que son propre fils.

Australie: un homme et son fils auteurs d’une fusillade sur la plage Bondi Beach font au moins 15 morts.

#Inondations#Football féminin#Fifa#États-Unis#Terrorisme#Australie#Maroc

