Revue du web. L’UNESCO a tranché: le caftan est bel et bien marocain

L’UNESCO a tranché: le caftan est bel et bien marocain
🔴 FLASH INFO— UNESCO en français (@UNESCO_fr) December 10, 2025
Nouvelle inscription sur la Liste du #PatrimoineImmatériel : Le Caftan marocain : art, traditions et savoir-faire, #Maroc🇲🇦.
Félicitations !https://t.co/H8pzRhuuJ9 #PatrimoineVivant pic.twitter.com/540kG58qEU
🇲🇦🇺🇳🎥 Voilà le debut de la video faite par l'UNESCO afin d'officiellement inscrire le Caftan comme marocain ✅☺️— Jaf (@Jafkech) December 10, 2025
Une tenue majestueuse 🤩 pic.twitter.com/qP1MsQ31Bf
Félicitations 🎉 au Maroc pour l’inscription du caftan, son art et son savoir-faire au patrimoine culturel immatériel de @UNESCO_fr !— La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) December 10, 2025
Un symbole fort de l’identité et de l’histoire marocaines, reconnu à l’échelle mondiale. 🇲🇦 #Caftan_Marocain pic.twitter.com/O6aSgTrAYp
"C'est un jour historique, au terme d'un processus ardu (..)— 2M.ma (@2MInteractive) December 10, 2025
L’inscription du Caftan Marocain au Patrimoine immatériel de l’@UNESCO n'est que justice rendue au #Maroc."
(🎙SE M. Samir Addahre, Ambassadeur et Délégué permanent du @Maroc_UNESCO sur 2M)@MarocDiplomatie pic.twitter.com/BGPvH02Iec
Pourquoi l’UNESCO doit reconnaître que le caftan est marocain— Tarik Ban (@BanTarik13) December 6, 2025
Pourquoi l’UNESCO doit reconnaître le caftan comme patrimoine marocain ?
Parce qu’aucun autre pays ne peut présenter un parcours historique aussi complet, continu et documenté.
Le caftan n’est pas un simple vêtement :… pic.twitter.com/iXkCZpJSaP
(Vidéo) #caftan 🇲🇦— Le Maroc à l'UNESCO 🇲🇦 (@Maroc_UNESCO) December 10, 2025
L'Ambassadeur Samir #Addahre devant le Comité pour la sauvegarde du #PatrimoineImmateriel @UNESCO_fr
réuni à #NewDelhi : "Notre convention ne peut en aucun cas être instrumentalisée à des fins d'usurpation culturelle ou d'instrumentalisation politique."#Maroc pic.twitter.com/F0dlfpHJGu
