Revue du web. L’UNESCO a tranché: le caftan est bel et bien marocain

Photo du dossier du Maroc inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco portant sur "le caftan marocain: art, traditions et savoir-faire".

Revue du webL’UNESCO a tranché: le caftan est bel et bien marocain; Deux influenceurs critiqués pour leur attitude pendant l’hymne national au stade de Lusail, au Qatar; Journalisme: le syndicat expulse Younes Mjahed et Hanane Rehab dépose sa démission... Round-up.

Par La Rédaction
Le 11/12/2025 à 17h48

L’UNESCO a tranché: le caftan est bel et bien marocain

Deux influenceurs critiqués pour leur attitude pendant l’hymne national au stade de Lusail, au Qatar

Journalisme: le syndicat expulse Younes Mjahed et Hanane Rehab dépose sa démission

Revue du Web. Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts et 16 blessés, selon le dernier bilan

Revue du web. Sidi Bennour: 6 morts dans le renversement d'un pickup transportant des ouvriers

Revue du web. Rabat: un chauffeur de taxi tué après une dispute avec un chauffeur de VTC

Revue du web. Fnideq: un poids lourd chargé de matériaux s'encastre dans deux bâtiments, quatre victimes

