Revue du web. Sidi Bennour: 6 morts dans le renversement d’un pickup transportant des ouvriers

Pick-up renversé sur la route Oulad Amrane–Youssoufia, après l’accident ayant coûté la vie à six personnes et fait quinze blessés.

Revue du webSidi Bennour: 6 morts dans le renversement d’un pickup transportant des ouvriers; Coupe Arabe: exploit des protégés de Sektioui face à l’équipe A saoudienne; Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre-t-il enfin ses portes?; Médias: Paramount et Netflix se livrent une guerre sans merci pour racheter Warner... Round-up.

Sidi Bennour: 6 morts dans le renversement d’un pickup transportant des ouvriers

Coupe Arabe: exploit des protégés de Sektioui face à l’équipe A saoudienne

Casablanca: le zoo d’Aïn Sebaâ ouvre-t-il enfin ses portes?

Médias: Paramount et Netflix se livrent une guerre sans merci pour racheter Warner

