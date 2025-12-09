Revue du web. Sidi Bennour: 6 morts dans le renversement d’un pickup transportant des ouvriers

Sidi Bennour: 6 morts dans le renversement d’un pickup transportant des ouvriers
Coupe Arabe: exploit des protégés de Sektioui face à l’équipe A saoudienne
Devant plus de 78000 spectateurs, l'équipe A de l'Arabie Saoudite vient de perdre contre l’équipe F du Maroc en Coupe Arabe de la FIFA ... Dima Maghrib ❤️🇲🇦#Maroc #السعوديه_المغرب #Morocco #ArabCup2025 #DimaMaghrib pic.twitter.com/upu8DFVT8b— Morocco First 🇲🇦 (@TheRealMarroqui) December 8, 2025
"𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗡 𝗡𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟, 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗥𝗘."— Footballogue (@Footballogue) December 8, 2025
La colère et la sincérité de Hervé Renard après la défaite de l'Arabie saoudite contre le Maroc en Coupe arabe... 😡😡
🚨 LA PANENKA COMPLÈTEMENT RATÉE AL-HAMDAN FACE AU MAROC !!! 🇸🇦❌— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 8, 2025
🗣️ Les supporters saoudiens avant le match— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) December 8, 2025
« 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘𝗭-𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖, 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘𝗭-𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖. !!! » 🇸🇦😂
L’Arabie Saoudite A vient de 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗥𝗘 contre l’équipe F du Maroc en Coupe Arabe de la FIFA. pic.twitter.com/Y7IAzIuKXg
Médias: Paramount et Netflix se livrent une guerre sans merci pour racheter Warner
L’histoire de Netflix est une des plus fascinantes de la tech.— Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) December 6, 2025
D’un service de location de DVD par courrier à un petit service de streaming sous-estimé par Hollywood, puis une boîte devenue trop grande et ennemie numéro 1, qui finit par racheter Warner Bros. Dingue. https://t.co/qITmhIRCJ3
🍿 Nouveau rebondissement dans la saga Warner Bros Discovery ! ➡️ https://t.co/JpTk0sEXuJ— Les Echos (@LesEchos) December 8, 2025
Le studio dirigé par David Ellison propose 30 dollars par action de Warner Bros Discovery, valorisant l'ensemble à 108 milliards. Paramount espère empêcher Netflix de mettre la main sur le… pic.twitter.com/sTRUl0zBtJ
Coup de théâtre dans le rachat de Warner Bros par Netflix : Paramount fait une offre en cash, qui valorise WBD à 108,4 milliards de dollars, pour contrer Netflix.— Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) December 8, 2025
Le but : convaincre les actionnaires d'accepter pour toucher de l'argent immédiatement : https://t.co/l2b2PhfbTm
📺 Le groupe de télévision et cinéma Paramount Skydance a présenté lundi une contre-offre pour son concurrent Warner Bros Discovery (WBD), valorisé 108,4 milliards de dollars, trois jours après l'annonce d'un accord de rachat entre WBD et Netflix ⬇️ pic.twitter.com/aPJQVw0z8X— Agence France-Presse (@afpfr) December 8, 2025
🚨 REBONDISSEMENT— Kultur (@Kulturlesite_) December 8, 2025
PARAMOUNT contre-attaque avec une offre de 108 MILLIARDS pour racheter WARNER BROS, pour rappel NETFLIX en proposait 82 MILLIARDS !!
La bataille de géants 🤯 pic.twitter.com/MWA6B6MlhQ