Revue du web. Casablanca: un scandale immobilier impliquant la commune enflamme les réseaux sociaux

États-Unis: Trump cible la communauté somalienne et s’en prend à la députée Ilhan Omar
Donald Trump: “La Somalie pue. Ilhan Omar (représentante du Minnesota au Congrès) est une ordure et les immigrés somaliens sont des déchets.” Le leader du monde civilisé et développé a parlé. L’Union africaine, elle, va se taire. Comme d’habitude. pic.twitter.com/3oZmDJJpsg— Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) December 3, 2025
➡️ https://t.co/Aq5zgKieKw
États-Unis: Trump dans un long discours affirme qu'il ne veut pas de Somaliens aux États-Unis et les exhorte à "dégager d’ici" pour retourner en Somalie. Il les accuse, avec la représentante Ilhan Omar, de détruire le pays. Il affirme également que la Somalie n’est même pas… pic.twitter.com/nKMWDPO305
Trump : « Elle devrait être expulsée du pays ! » « Elle ne devrait pas être autorisée à être membre du Congrès… ils disent qu’elle a épousé son frère !… https://t.co/62i1E1Fd1S pic.twitter.com/e4PP1gbFR1
Algérie: la condamnation à sept ans de prison ferme du journaliste sportif français Christophe Gleizes confirmée en appel
Raí apporte son soutien à notre journaliste et ami Christophe Gleizes, condamné à 7 ans de prison en appel par le tribunal de Tizi Ouzou, en Algérie, ce mercredi 3 décembre.#FreeGleizes pic.twitter.com/N9cEJu5JlL— SO FOOT (@sofoot) December 4, 2025
🚨 Mobilisation générale autour de Christophe Gleizes— L'Équipe du soir (@lequipedusoir) December 3, 2025
Maxime Gleizes lance un appel aux clubs de Ligue 1 pour soutenir son frère en direct dans l'#EDS #FreeGleizes pic.twitter.com/eOMxQMMzCR
SOLIDAIRES AVEC CHRISTOPHE GLEIZES— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) December 4, 2025
À l’occasion de son Assemblée Générale réunissant l’ensemble des acteurs du football professionnel français, la @LFPfr a exprimé son soutien total et sans réserve à Christophe Gleizes, journaliste sportif reconnu, actuellement emprisonné en… pic.twitter.com/c6HrPtxP10
Le Paris Saint-Germain s’associe à l’appel de la LFP et de l’ensemble des acteurs du football professionnel français en faveur de la libération de Christophe Gleizes, journaliste sportif.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 4, 2025
Nous lui apportons tout notre soutien. https://t.co/R9Yd0kA1RV
La grand-mère de Christophe Gleizes, 102 ans, va plaider pour la grâce de son petit-fils et enregistrer une vidéo. pic.twitter.com/bzFkSU0zhC— TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) December 4, 2025