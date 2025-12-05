Société

Revue du web. Casablanca: un scandale immobilier impliquant la commune enflamme les réseaux sociaux

Revue du webCasablanca: un scandale immobilier impliquant la commune enflamme les réseaux sociaux; Après le viol d’un mineur au Moussem Moulay Abdellah Amghar, des peines de prison exemplaires; États-Unis: Trump cible la communauté somalienne et s’en prend à la députée Ilhan Omar; Algérie: la condamnation à sept ans de prison ferme du journaliste sportif français Christophe Gleizes confirmée en appel… Round-up.

Le 05/12/2025 à 18h00

