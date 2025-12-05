Revue du web. Casablanca: un scandale immobilier impliquant la commune enflamme les réseaux sociaux

🇺🇸🇸🇴

États-Unis: Trump dans un long discours affirme qu'il ne veut pas de Somaliens aux États-Unis et les exhorte à "dégager d’ici" pour retourner en Somalie. Il les accuse, avec la représentante Ilhan Omar, de détruire le pays. Il affirme également que la Somalie n’est même pas… pic.twitter.com/nKMWDPO305