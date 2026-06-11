Le Maroc, un acteur-clé dans la sécurité du Mondial 2026

La participation du Maroc à la sécurisation de la Coupe du monde 2026 «illustre avec éclat la place qu’occupe désormais le dispositif sécuritaire marocain sur l’échiquier international», selon Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 12 juin. Le quotidien indique que «cette reconnaissance, qui s’appuie sur les avancées considérables enregistrées ces dernières années en matière de formation, de technologies avancées et de coordination des services de renseignement, a trouvé sa plus haute expression lorsque la Maison Blanche a officiellement annoncé l’intégration du Royaume à l’équipe chargée de la sécurité de la compétition».

«Cette annonce a immédiatement fait événement, tant dans les sphères sécuritaires que sportives, d’autant que cette équipe d’élite ne comprend qu’un nombre très restreint de pays», relaie Al Ahdath Al Maghribia. Le quotidien indique que «c’est le président américain en personne qui dirige cette task force, aux côtés de son vice-président, et de plusieurs hauts responsables américains, en opérationnalisation d’une approche globale de la sécurité». Son objectif est clair: garantir le bon déroulement de cette édition, qui se veut «exceptionnelle», et qui est appelée à devenir «la plus vaste de l’histoire de la compétition, avec 48 sélections participantes, et des matchs disputés sur le territoire de trois pays».

Cette invitation directe émanant de la Maison Blanche traduit l’ampleur de la confiance placée dans les appareils sécuritaires marocains. «Une confiance accrue par les succès récemment engrangés par le Royaume dans les domaines de la coordination du renseignement et de la coopération sécuritaire internationale», écrit le quotidien, précisant que «le choix du Maroc résulte donc d’une accumulation d’expériences de terrain entamée dès la Coupe du monde 2018 en Russie».

Au cours de cette compétition, rappelle Al Ahdath Al Maghribia, les éléments de la police marocaine avaient déjà participé à un système de coopération sécuritaire internationale instauré par les autorités russes pour sécuriser l’événement, notamment en accompagnant les supporters marocains et en procédant à des échanges de renseignements sur les mouvements des spectateurs. «Si la Russie a marqué les prémices de la présence sécuritaire marocaine en Coupe du monde, le Mondial 2022 au Qatar a constitué une véritable étape de confirmation, établissant le Maroc comme un acteur sécuritaire fiable et respecté», affirme le quotidien.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, «les policiers marocains y ont joué un rôle déterminant dans l’encadrement des spectateurs, la sécurisation des abords des stades et des zones réservées aux supporters, sans oublier leur participation aux opérations d’orientation et d’intervention rapide», ajoutant que «leur action fut largement saluée, tant par les responsables qataris que par les observateurs internationaux».

Le quotidien rappelle par ailleurs que «l’essor remarquable du système sécuritaire marocain durant les dernières années est indissociable du chantier de modernisation conduit par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), sous l’autorité du directeur général, Abdellatif Hammouchi», et signale également que «les deux institutions ont en effet développé les mécanismes d’action sur le terrain et de renseignement, renforcé la formation spécialisée et favorisé l’ouverture aux technologies les plus récentes utilisées dans le monde en matière de sécurité sportive, de gestion des foules et d’analyse des risques».

Parallèlement, «le Maroc a consolidé sa présence au sein des réseaux de coopération sécuritaire mondiale, en particulier dans les domaines de la lutte antiterroriste, de la criminalité transfrontalière, de l’immigration irrégulière et des menaces cybernétiques», écrit Al Ahdath Al Maghribia, tout en rappelant que «les États-Unis ont eu maintes occasions de saluer le rôle joué par les services marocains dans le démantèlement de réseaux criminels internationaux et la fourniture de renseignements ayant permis de déjouer d’éventuelles menaces sécuritaires». Ces éloges récurrents comptent «parmi les indicateurs les plus significatifs de la transformation du Maroc en un partenaire stratégique incontournable pour plusieurs puissances internationales», conclut le quotidien.