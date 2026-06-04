DGSN: une nouvelle stratégie pour éradiquer la violence dans les stades

Devant la recrudescence des débordements dans le contexte des compétitions sportives, les hautes instances de la sécurité nationale se mobilisent pour redéfinir l’ordre public dans les stades. Une réunion stratégique de premier plan s’est tenue au nouveau siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Rabat, sous la présidence effective de Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 5 juin.

Cette rencontre a réuni les directeurs centraux de la sécurité publique, de la police judiciaire et des renseignements généraux, ainsi que le chef de la division centrale de la sécurité sportive, ce qui augure d’une série de rencontres élargies qui impliqueront prochainement l’ensemble des préfets de police à l’échelle régionale. Objectif fondamental: actualiser l’offre sécuritaire nationale et adopter une feuille de route intégrée capable de garantir la sérénité des manifestations de masse. Au cœur des délibérations opérationnelles, figure «l’adoption immédiate d’un ensemble de mesures préventives et de programmes d’action unifiés», indique Al Ahdath Al Maghribia. Les autorités entendent ainsi «renforcer drastiquement la surveillance des enceintes sportives et de leurs périphéries par le déploiement massif de technologies de dernière génération».

Les nouveaux protocoles intègrent désormais «l’usage systématique de caméras de surveillance mobiles et fixes ainsi que de drones de reconnaissance spécialement configurés pour le suivi en temps réel des mouvements de foule et la détection précoce des comportements à risque», relaie le quotidien. Cette numérisation du terrain s’accompagne d’une coordination interdisciplinaire accrue entre les différentes unités de première ligne et les services de renseignement opérationnel, ce qui permet «une collecte et une analyse instantanées des données factuelles sur le terrain», ajoute Al Ahdath Al Maghribia, précisant que «le haut commandement a insisté sur l’élévation immédiate du niveau de préparation des forces de l’ordre dédiées à la couverture des matchs. Les plans d’intervention sectoriels seront systématiquement adaptés à la nature et au niveau de risque de chaque confrontation sportive, impliquant si nécessaire la mobilisation d’unités d’élite spécialisées pour des interventions chirurgicales et rapides».

Cette refonte globale de la gestion des flux de supporters vise à «imposer un respect strict de la loi, tout en préservant les fondamentaux de l’ordre public», signale le quotidien, qui relaie aussi le fait qu’«en capitalisant sur l’expertise accumulée lors de l’organisation récente de compétitions continentales majeures, telles que la Coupe d’Afrique des Nations, et en s’appuyant sur des infrastructures modernes, la sûreté nationale réaffirme sa volonté de concilier la ferveur populaire avec des standards de sécurité de niveau international, élevant ainsi le rayonnement sportif du Royaume».