Société

La DGSN et le ministère de la Transition numérique signent une convention pour moderniser l’accueil des usagers

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration ont signé, mercredi à Rabat, une convention-cadre pour appuyer le partenariat institutionnel visant à développer les programmes d’accueil des usagers des services de la Sûreté nationale.

Par La Rédaction
Le 03/06/2026 à 13h53

C’est au sein du nouveau siège de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Rabat, fraîchement inauguré, que cet accord a été paraphé. Co-signée par Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, cette initiative s’inscrit en droite ligne des directives royales portant sur le développement et l’amélioration de la qualité des infrastructures d’accueil des usagers dans les services publics, indique un communiqué conjoint.

Cet accord vise à développer et à financer des programmes d’action pilotes et des infrastructures digitales et matérielles à même d’assurer l’accueil des usagers conformément à des normes modernes, dans la perspective de généraliser ces programmes à l’ensemble des services de la Sûreté nationale, sur les plans national et central.

​Cette convention a également pour objectif de soutenir l’action institutionnelle conjointe, de manière à appuyer les efforts de modernisation du service public policier, à consolider son adhésion au chantier de la transition numérique du secteur public et à développer des services publics de haute qualité et inclusifs, fondés sur les principes de la gouvernance publique et le renforcement des piliers de la police citoyenne, conclut le communiqué.

Par La Rédaction
Le 03/06/2026 à 13h53
#DGSN#DGSN-DGST#Abdellatif Hammouchi#Amal El Fallah Seghrouchni

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