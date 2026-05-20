Fini les angles morts: la DGSN dévoile des véhicules de patrouille qui voient tout, analysent tout et traquent tout

Imposants, connectés et prêts à intervenir à tout moment, les deux véhicules de patrouille de la Direction générale de la sûreté nationale attirent tous les regards lors des Journées portes ouvertes (JPO) de la DGSN.

Amane, un grand SUV à la carrosserie blanche rehaussée de protections noires et d’un bloc caméras intégré au toit, et Madar, un SUV compact arborant une bande noire caractéristique traversant les portières, «incarnent deux approches complémentaires de la surveillance mobile intelligente», comme l’explique Loubna El Gamous, commissaire de police principale au sein de la DGSN, dans une déclaration pour Le360.

Exposés côte à côte sur des plateformes circulaires surélevées, dans l’espace «hub technologique» des JPO, les deux véhicules portent les marquages de la Sûreté nationale. Développés entièrement par les équipes techniques de la DGSN et dotés d’algorithmes d’Intelligence artificielle combinant vision par ordinateur, reconnaissance biométrique et analyse de scènes en temps réel, Amane et Madar «constituent une avancée majeure dans la stratégie nationale d’indépendance technologique dans le domaine sécuritaire», selon notre interlocutrice.

Loubna El Gamous explique, par ailleurs, que «ces deux systèmes ne font pas que surveiller, ils peuvent reconnaître en temps réel les visages des personnes recherchées, ainsi que les plaques d’immatriculation des voitures volées ou suspectées. Ceci grâce à des algorithmes d’Intelligence artificielle qui combinent la vision par ordinateur, la reconnaissance biométrique et l’analyse des scènes en temps réel».

«Cette année, nous avons lancé la deuxième version d’Amane. Il s’agit d’un véhicule de patrouille intelligent équipé de plusieurs caméras et d’un système de vision grand angle. Il analyse les données en temps réel et reconnaît également, de manière automatique, les plaques d’immatriculation avec une précision allant jusqu’à 95%», fait-elle savoir.

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Amane identifie également les personnes recherchées par reconnaissance faciale et envoie des alertes immédiates aux équipes de sécurité dès qu’une situation nécessite une intervention. Madar, de son côté, «est un véhicule transformé en plateforme mobile de surveillance intelligente avec des caméras intégrées de vision à 360° en utilisant le même système d’Intelligence artificielle intégré au sein d’Amane».

Ces deux véhicules ont pour objectif de «donner aux forces de sécurité des outils modernes qui vont les aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, rapidement et de manière proactive».

Un écosystème technologique complet

Selon la fiche technique d’Amane, ce véhicule de patrouille de nouvelle génération est conçu pour renforcer l’efficacité des forces de sécurité sur le terrain. Il intègre un écosystème technologique complet articulé autour de l’Intelligence artificielle embarquée, de la reconnaissance en temps réel et d’une autonomie opérationnelle étendue.

Amane, le véhicule de patrouille de la police marocaine.

Le véhicule est équipé d’un système de surveillance autonome à 360°, composé de 11 caméras personnalisées avec zoom optique. Ce dispositif comprend 4 caméras de coin de toit, 2 caméras latérales de toit et 2 caméras centrales de toit, auxquelles s’ajoute 1 caméra panoramique effectuant un tour complet en 3 secondes, avec une capacité de zoom atteignant 40 mètres.

Trois caméras LAPI sont dédiées à la lecture automatique des plaques minéralogiques marocaines avec une précision de 90%, portée à 95% en conditions opérationnelles. Une caméra intérieure assure la reconnaissance faciale du conducteur et de l’assistant, renforçant ainsi la sécurité d’accès au véhicule lui-même.

Le mode patrouille IA constitue le cœur analytique du système. Il repose sur une analyse comportementale en temps réel et une détection d’intrusions et d’anomalies basée sur le machine learning, le tout soutenu par un serveur d’analyse embarqué disposant de capacités CPU et GPU dédiées. L’interface web intelligente affiche simultanément les 8 flux caméras et les alertes IA correspondantes, avec une personnalisation dynamique optimisant l’espace écran.

Le terminal de pointage permet, quant à lui, aux agents de communiquer via le réseau interne et d’interroger directement la base centrale pour vérifier l’identité d’un individu ou d’un véhicule en temps réel. Le système d’alertes intègre une géolocalisation précise de chaque événement détecté, qu’il s’agisse d’une plaque minéralogique signalée ou d’un visage identifié, permettant une analyse approfondie et un suivi immédiat.

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Sur le plan de l’architecture physique, le véhicule présente un design extérieur entièrement repensé avec un bloc caméras intégré au toit par impression 3D en ABS, garantissant une continuité parfaite avec la carrosserie. Le pare-chocs, importé du Portugal, intègre 2 caméras latérales pour une couverture angulaire maximale. Le compartiment arrière a été intégralement réaménagé pour accueillir l’armoire technique, cœur opérationnel du système Amane, qui regroupe les modules de traitement IA, de communication, d’alimentation et de gestion des équipements embarqués dans un espace optimisé, ergonomique et sécurisé.

L’autonomie énergétique du véhicule atteint 16 heures de fonctionnement continu, grâce à un système d’énergie embarqué garantissant le fonctionnement ininterrompu de l’ensemble des équipements. Toujours selon la fiche technique d’Amane, ce véhicule est conçu pour répondre à quatre grandes catégories de déploiement. Il s’agit de la patrouille urbaine, de la sécurité de proximité, de la surveillance d’événements, de la gestion des foules, de la gestion urbaine dans le cadre des villes intelligentes et de la protection spécialisée des infrastructures critiques.

Madar, une plateforme mobile de surveillance intelligente

Madar transforme un véhicule de série en plateforme mobile de surveillance de haute technologie, en intégrant le même système d’Intelligence artificielle qu’Amane. Il repose sur une architecture de vision à 360° et des capacités d’identification en temps réel des individus et des véhicules.

Le gyrophare de Madar est entièrement conçu et imprimé en 3D. Il intègre des caméras haute résolution capables de capturer des mouvements rapides sans déformation, avec une capacité de couverture simultanée allant jusqu’à 6 voies de circulation.

Trois caméras sont intégrées sur chaque section du gyrophare, associées à une caméra 360° centrale assurant une couverture sans angle mort. Ces caméras disposent de fonctions personnalisables selon les besoins opérationnels, incluant la lecture de plaques d’immatriculation et l’identification des individus.

La caméra panoramique 360° effectue, quant à elle, une rotation complète en moins de trois secondes, offrant une vue instantanée et exhaustive de l’environnement immédiat du véhicule.

Le système de signalisation lumineuse de Madar repose sur 2 dispositifs complémentaires. Des stroboscopes intégrés derrière la lunette arrière offrent une signalisation haute intensité et une visibilité optimale lors des interventions, tandis que des stroboscopes supplémentaires intégrés au pare-chocs assurent une signalisation lumineuse puissante et une visibilité renforcée sur le terrain.

Madar bénéficie par ailleurs d’une nouvelle identité visuelle intégrée directement au véhicule, conférant à la patrouille une image moderne, distinctive et immédiatement reconnaissable sur la voie publique. Sur le plan fonctionnel, il déploie le même socle algorithmique qu’Amane, avec reconnaissance faciale en temps réel, lecture automatique des plaques minéralogiques, système d’alertes géolocalisées et interrogation de la base centrale via le terminal de pointage embarqué.