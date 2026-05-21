Rotation permanente, réactivité maximale: dans les coulisses de la salle de commandement et de coordination de la DGSN

Dans la salle de commandement et de coordination de la DGSN. (A.Gadrouz/Le360)

C’est dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), qui se poursuivent jusqu’au dimanche 24 mai, au sein du pavillon hub technologique, que le public peut découvrir l’un des rouages les plus stratégiques du dispositif sécuritaire urbain. Nommons: la salle de commandement et de coordination.

Abdelhakim Ilsika, responsable du centre de Casablanca, guide les visiteurs à travers ses différentes composantes. Ici, les équipes travaillent sans interruption. «Comme vous pouvez le constater, les équipes travaillent en continu 24h/24, 7j/7, selon un système de rotation permanente, afin d’assurer la continuité des services de sécurité», précise-t-il.

L’unité réunit plusieurs spécialités en permanence continue. Parmi elles, le service de surveillance par caméras de vidéoprotection intervient dans la régulation de la circulation, le signalement des embouteillages et la détection des accidents, en particulier aux heures de pointe.

Les équipes de terrain sont ainsi orientées sans délai. Ce dispositif sert également le volet préventif, puisque la détection des incidents sécuritaires permet une intervention immédiate contre les crimes commis sur la voie publique, notamment les vols à la tire et les vols à l’arraché sur les axes routiers et aux carrefours giratoires.

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Quant aux appels d’urgence, le responsable a détaillé le fonctionnement de la plateforme dédiée au numéro 19. «Des opérateurs réceptionnent les appels des citoyens afin d’en assurer un traitement immédiat et une réactivité optimale. Les patrouilles et les unités de sécurité déployées sur le terrain sont ensuite orientées en temps réel pour que l’intervention soit réalisée dans les meilleurs délais», a-t-il expliqué. La communication avec l’appelant se poursuit jusqu’à l’achèvement complet de l’intervention sur le terrain.