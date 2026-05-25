Record absolu de fréquentation pour la 7e édition des Journées portes ouvertes de la DGSN

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé que la septième édition des Journées portes ouvertes, organisée du 18 au 24 mai le long de la Route côtière à Rabat, a établi un record historique de fréquentation, avec plus de 3.050.000 visiteurs. Devant l’affluence croissante et la diversité des publics accueillis –en particulier les élèves– la manifestation a été prolongée de deux jours supplémentaires, les samedi 24 et dimanche 25 mai. Au total, cette édition a réuni des élèves issus de 2.000 établissements scolaires publics, 1.472 associations de la société civile, ainsi que 217 organes de presse (chaînes de télévision, radios, sites électroniques), relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 26 mai. La situation géographique privilégiée du site, conjuguée à son architecture pensée comme une «cité sécuritaire» intégrée et multipolaire, a favorisé l’accueil de visiteurs venus de toutes les zones de la région, venus vivre une expérience alliant plaisir, apprentissage et divertissement.

La DGSN a assuré une couverture numérique en direct de cet événement d’envergure via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, générant 27 millions de vues sur les contenus dédiés. Cette couverture a également permis de fournir les explications nécessaires et de mettre à disposition des données professionnelles essentielles, aboutissant à la réalisation de 1.723 activités médiatiques au profit des différents médias.

Cette édition comportait des stands et des espaces thématiques répartis sur une superficie de 13 hectares, entièrement aménagés selon des normes modernes. Pour la première fois, les stands ont été organisés en pôles professionnels couvrant la technologie, les unités d’intervention, les documents d’identité, la police scientifique, etc. La présentation des patrouilles intelligentes «Amane» et «Madar», ainsi que du système électronique de mission sécuritaire «TACTIS», a constitué l’un des temps forts de la manifestation. Ces systèmes informatiques ont été présentés comme des modèles innovants d’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine sécuritaire et de son intégration aux bases de données opérationnelles.

Les aspects récréatifs et pédagogiques n’ont pas été en reste: un pavillon de 100 m² a été réservé aux enfants, proposant des activités ludiques et éducatives fondées sur les techniques de réalité virtuelle (VR). À cela s’ajoutaient des démonstrations de la troupe de cavalerie et des chiens dressés, des présentations des forces spéciales, des prestations de l’orchestre, ainsi que des unités de protection rapprochée. Sur le plan académique, les Journées portes ouvertes ont également été marquées par l’organisation d’une série de séminaires et de rencontres scientifiques. Les participants y ont abordé des thèmes essentiels et d’actualité tels que la sécurité des établissements scolaires, la sécurité des postes frontaliers et les nouvelles approches de lutte contre la criminalité économique et financière, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Cette grande opération de communication institutionnelle s’est conclue par une cérémonie festive dans le nouveau siège de la DGSN, agrémentée de prestations artistiques et musicales, en l’honneur de l’ensemble des participants, femmes et hommes de la police nationale.