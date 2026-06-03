Sécurité sportive: Abdellatif Hammouchi lance un nouveau protocole anti-hooliganisme

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a présidé, ce mercredi 3 juin, une réunion de travail au nouveau siège de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), à Rabat. Cette réunion a été consacrée à l’évaluation et au développement des protocoles de sécurité destinés à faire face aux phénomènes de hooliganisme et de violence qui accompagnent certains matchs et événements sportifs.

Ont pris part à cette réunion les différents directeurs centraux supervisant la sécurité publique, la police judiciaire et les renseignements généraux, ainsi que le chef de la division centrale chargée de la sécurité sportive. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de réunions similaires qui concerneront l’ensemble des préfets de police, dans le but d’actualiser l’offre de sécurité et de présenter une stratégie intégrée permettant de sécuriser les événements sportifs et de lutter contre les diverses formes de violence liées au sport.

Cette réunion a été marquée par la présentation d’exposés dans le domaine de la sécurité sportive, analysant de manière précise l’efficacité de l’application des protocoles de sécurité et d’ordre dans les stades, et évaluant leur niveau de réussite lors des grands événements sportifs et des matchs décisifs que le Maroc a accueillis récemment.

Les participants ont également examiné l’activation d’une nouvelle batterie de mesures préventives et de programmes de travail intégrés pour renforcer la sécurité dans les stades et les espaces sportifs nationaux. Ces mesures reposent notamment sur le renforcement de la communication et de la coordination avec l’ensemble des intervenants et des acteurs du domaine sportif, ainsi que sur l’adoption de plans d’action alliant technologies modernes, réactivité opérationnelle et respect des normes imposées par les organisations sportives internationales.

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Lors de cette réunion, Abdellatif Hammouchi a insisté sur la nécessité de rehausser le niveau de préparation des forces de maintien de l’ordre chargées de sécuriser les événements sportifs. Il a également souligné l’importance d’adapter les plans d’action réglementaires aux risques spécifiques de chaque match et, si nécessaire, de mobiliser toutes les forces spécialisées et les unités d’intervention pour veiller au respect de la loi et à la préservation de l’ordre public lors des manifestations sportives.

De plus, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a donné des directives visant à intégrer les technologies modernes dans les protocoles de sécurité sportive, y compris les caméras de surveillance et les drones chargés du suivi des foules. Il a également insisté sur l’obligation d’une coordination interne entre les différentes composantes opérationnelles des forces publiques et celles chargées de la collecte, de l’analyse et de l’exploitation des données sur le terrain, à l’intérieur et aux abords des stades.

Dans le même ordre d’idées, Abdellatif Hammouchi a souligné la nécessité de capitaliser sur les acquis accumulés par les services de la Sûreté nationale lors de l’organisation de grands événements sportifs, tels que la Coupe d’Afrique des Nations et d’autres compétitions sportives que le Maroc accueille tout au long de l’année. Le Royaume bénéficie à cet égard d’une infrastructure sportive intégrée et d’une grande expertise sécuritaire dans la sécurisation des événements sportifs.

Cette réunion intervient dans le cadre des préparatifs de la DGSN pour accompagner et sécuriser les différents événements sportifs que connaît le Maroc. Elle traduit également une volonté ferme de rompre définitivement avec toutes les formes de hooliganisme sportif qui portent atteinte à l’esprit sportif ainsi qu’au rayonnement international du Royaume.