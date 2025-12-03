Revue du web. Affaire Soukaina Benjelloun: sa demande de liberté provisoire rejetée

La demande de liberté provisoire de la créatrice de contenus Soukaina Benjelloun a été rejetée. Contrairement aux informations relayées ces derniers jours, son ex-mari n’a pas renoncé aux poursuites engagées dans cette affaire.

Sabrina Carpenter fustige une vidéo de la Maison-Blanche détournant «Juno» pour illustrer des raids de l’ICE.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Have you ever tried this one?



Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Sabrina Carpenter slams the White House for using her song ‘Juno’ for a pro-ICE video:



“this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda.” pic.twitter.com/oovlmzvHhs — Pop Base (@PopBase) December 2, 2025

Sabrinas response to the white house and the sabrina carpenter fund is proof we made the right woman famous🫡 pic.twitter.com/7knCa8RA7F — dea🐾 (@Andr3a_333) December 2, 2025

NEW: Trump White House punches back at Sabrina Carpenter after she called them out for using her song in a deportation video.



The White House used Carpenter's lyrics in their response, asking if she is "stupid, or is it slow?" which are lyrics to her 'Manchild' song.



"Here’s a… pic.twitter.com/o6iMsbqJNC — Collin Rugg (@CollinRugg) December 2, 2025

Raouia, une vie de rôles: le FIFM rend hommage à une carrière iconique.

FC Barcelone: Ronald Araújo se met en retrait pour une durée indéterminée, après son expulsion contre Chelsea.

🚨 𝗔̀ 𝟮𝟲 𝗔𝗡𝗦, 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗 𝗔𝗥𝗔𝗨𝗝𝗢 🇺🇾 𝗔 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗗𝗘́ 𝗗𝗘 𝗦𝗘 𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗨 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗨𝗥𝗘́𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗘́𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́𝗘 ! 😳



L’Uruguayen avait essuyé de vives critiques après son match contre Chelsea.



«… pic.twitter.com/2OzcSMzHUB — BeFootball (@_BeFootball) December 2, 2025

Une décision forte. Là où certains pourraient voir de la faiblesse, j'y vois un immense courage. https://t.co/F570TOF7cA — David Gluzman (@Menehem02) December 2, 2025

La commu Catalane et la campagne de diabolisation envers leurs propres joueurs, c’est fort.

Ils ont réussi à forcer Ter Stegen de simuler une blessure pour faire la place à Garcia.

Ils ont réussi à traumatiser mentalement Araujo pour qu’il prenne sa retraite à 26 ans.

Toxique. pic.twitter.com/bn1DtbaPRF — Infinítø~8~♨️🇸🇳🇵🇹 (@magueye_nd91589) December 2, 2025

Le seuil de tolérance psychologique est propre à tout un chacun dans le cadre de la santé mentale donc bon courage à Araujo.

Je pense direct à l'expérience inhumaine et normalisée que subit Vinicius qui remarquablement par sa résilience, force le respect..pic.twitter.com/BCayKXGCzc https://t.co/ntlBfiEgRj — Frank.Dicaprio (@FrankDicapriooo) December 2, 2025

❌ Araujo se met en retrait du football pour se ressourcer mentalement.https://t.co/bB36se2F9r pic.twitter.com/pZF0uqDcCQ — RMC Sport (@RMCsport) December 2, 2025