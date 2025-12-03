Société

Revue du web. Affaire Soukaina Benjelloun: sa demande de liberté provisoire rejetée

Soukaina Benjelloun, créatrice de contenus.

Revue du webLa demande de liberté provisoire de la créatrice de contenus Soukaina Benjelloun a été rejetée. Contrairement aux informations relayées ces derniers jours, son ex-mari n’a pas renoncé aux poursuites engagées dans cette affaire; Sabrina Carpenter fustige une vidéo de la Maison-Blanche détournant «Juno» pour illustrer des raids de l’ICE; Raouia, une vie de rôles: le FIFM rend hommage à une carrière iconique; FC Barcelone: Ronald Araújo se met en retrait pour une durée indéterminée, après son expulsion contre Chelsea... Round-up.

La demande de liberté provisoire de la créatrice de contenus Soukaina Benjelloun a été rejetée. Contrairement aux informations relayées ces derniers jours, son ex-mari n’a pas renoncé aux poursuites engagées dans cette affaire.

Sabrina Carpenter fustige une vidéo de la Maison-Blanche détournant «Juno» pour illustrer des raids de l’ICE.

Raouia, une vie de rôles: le FIFM rend hommage à une carrière iconique.

FC Barcelone: Ronald Araújo se met en retrait pour une durée indéterminée, après son expulsion contre Chelsea.

