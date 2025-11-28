Revue du web. Uber de retour à Casablanca et Marrakech. Réactions

Société

Revue du webLe service de VTC Uber de retour à Casablanca et Marrakech. Réactions; Justice: sale temps pour les influenceurs. Après Ilyas El Malki, Soukayna Benjelloun à son tour en garde à vue pour diffamation; France: hommage à un youtubeur spécialisé en jeux vidéos décédé d’une attaque cardiaque; Tunisie: libération de la militante Sonia Dahmani, emprisonnée depuis 2024 pour avoir critiqué le président Kais Saied... Round-up.

Le service de VTC Uber de retour à Casablanca et Marrakech. Réactions

Justice: sale temps pour les influenceurs. Après Ilyas El Maliki, Soukayna Benjelloun à son tour en garde à vue pour diffamation

France: hommage à un youtubeur spécialisé en jeux vidéos décédé d’une attaque cardiaque

Tunisie: libération de la militante Sonia Dahmani, emprisonnée depuis 2024 pour avoir critiqué le président Kais Saied

