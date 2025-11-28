Revue du web. Uber de retour à Casablanca et Marrakech. Réactions

Le service de VTC Uber de retour à Casablanca et Marrakech. Réactions
🇲🇦Le retour d'Uber au Maroc n'est pas une "concurrence déloyale", c'est une mise à niveau forcée.— MD🇲🇦 (@GeoCherifien) November 27, 2025
▫️Le 🇲🇦a trop longtemps été l'otage du monopole Taxi : • "Je ne vais pas par là" • Compteurs éteints • Véhicules insalubres
Ptdrrr uber qui fait son entrée au Maroc inchaAllah ils font faillite pic.twitter.com/ITQQgmIC3b— Malek 😴🇲🇦 (@msaoudi115) November 27, 2025
🇲🇦🚗 Uber fait son grand retour sur les routes marocaines à l’occasion de la CAN 2025 !— FRMF Xtra (@FRMFXtra) November 27, 2025
La vraie question c’est depuis quand Uber est revenu au Maroc? Mdrrrr https://t.co/bfntMyqegr— Canna (@sa3d_14F) November 27, 2025
1️⃣— NorthAfrica Intel (@NorthAf_Intel) November 27, 2025
🇲🇦 Uber revient au Maroc après 7 ans d’absence.
Justice: sale temps pour les influenceurs. Après Ilyas El Maliki, Soukayna Benjelloun à son tour en garde à vue pour diffamation
France: hommage à un youtubeur spécialisé en jeux vidéos décédé d’une attaque cardiaque
C'est avec une grande tristesse que j'apprends ce matin la disparition de Dan field, créateur de contenu sur youtube pour des découvertes tournées vers les indés notamment.— MisterCed (@MisterCed__) November 28, 2025
C’est avec le cœur lourd, très lourd que je vous annonce que @DanField_YT, notre bon vieux Dan, très apprécié de la communauté des jeux indépendants nous as quitté dans la nuit de Mardi à Mercredi….— J A S O N🥷🏼 (@jasonjvisual) November 27, 2025
Il avait seulement 40 ans… Qu’il repose en paix mon ami 🤍
Le youtubeur Dan Field est décédé... Je suis en miette, j'adorais son contenu. C'est la première fois que je ressent une peine immense, et ça fait bizarre... R.I.P. Dan Field. 🕯️— 🐾 Ikki Puppy 🐾 (@IkkiPuppy) November 28, 2025
Très triste d'apprendre son décès, Dan Field était un youtubeur que je suivais depuis longtemps et qui m'a fait découvrir beaucoup de jeux indé.— Sylvain 🧡❤️🔥 (@SylvainTrinel) November 28, 2025
Toutes mes pensées vont à la famille de Dan Field, ça fait vraiment mal de l'apprendre, Vraie icône de youtube en France les gens se souviendront de toi 🙏— rhk (@salutRHK) November 28, 2025
Tunisie: libération de la militante Sonia Dahmani, emprisonnée depuis 2024 pour avoir critiqué le président Kais Saied
Sonia Dahmani vient d'être libérée de prison !— amnestyfrance (@amnestyfrance) November 27, 2025
Elle vient de sortir de la prison de la Manouba à Tunis où elle était emprisonnée depuis le 11 mai 2024.
𝗟𝗶𝗯𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗦𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗗𝗮𝗵𝗺𝗮𝗻𝗶— ConférenceBâtonniers (@Conf_Batonniers) November 28, 2025
La Conférence des bâtonniers se réjouit de la libération conditionnelle de notre consœur tunisienne Sonia Dahmani, après dix-huit mois de détention.
Ce midi, le Parlement européen votait pour réclamer la libération de Sonia Dahmani en Tunisie.— Mounir Satouri 🌍 (@MounirSatouri) November 27, 2025
Quelques heures après, nous apprenions qu'elle était remise en liberté.
Libération de la prisonnière d’opinion #SoniaDahmani après un an et demi d’incarcération. Cette avocate et chroniqueuse de 60 ans a été arrêtée pour avoir critiqué le racisme en #Tunisie et nié le #GrandRemplacement.— Hatem NAFTI (@HatemNafti) November 27, 2025
