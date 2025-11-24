Revue du web. Justice: à Tanger, le tiktokeur «Moulinex» en garde à vue, visé par de lourdes accusations

Justice: à Tanger, le tiktokeur «Moulinex» en garde à vue, visé par de lourdes accusations
Réseaux sociaux: X révèle l’origine de comptes manipulant l’opinion depuis l’Algérie, Israël et l’Inde
Game over 😂😂😂 https://t.co/hLwfqx3STM pic.twitter.com/WcScLOLtJf— WAREN 🇲🇦🇵🇸 (@younes200qi) November 23, 2025
Je checkerai la localisation du compte avant de répondre dorénavant, parce que y'en a li makhasch aslan n7ergo m3ahom l7ejra 🤭— Me3rofa Chkoun (@bagha_ti9ar) November 23, 2025
Dommage, il me disait qu’il allait s’occuper de moi personnellement, même pas capable de résister à une mise à jour sur X. Je peux reconnaître qu’il défend pleinement le séparatisme sous toutes ses formes en accord avec ses convictions (Sahara et Taïwan). pic.twitter.com/Yui4tbfNTV— Restitutor Orientis 🇨🇭 (@restitutorII) November 23, 2025
🇩🇿🇫🇷 Le saviez-vous ?— Tamlalt n idurar (@FreeKabylie) November 23, 2025
Tous ces comptes algériens ’extrême droite vivent chez l’ancien colon "diabolique" 🫣😅😂
Ces gens n’ont aucune fierté. pic.twitter.com/AkoiJHmL1O
🚨Warning: Another fake account exposed!— DBS Morocco (@dbsmorocco) November 22, 2025
This Algerian account @hamid1259 (joined March 2023, 3 username changes, latest Nov 2025) is pretending to be Moroccan while constantly attacking Morocco and spreading hate. Classic bot/fake account tactic. Most of these anti-Morocco hate… pic.twitter.com/o7RBG41tVI
France-Algérie: dans ses premières apparitions médiatiques, Boualem Sansal critique ouvertement le pouvoir d’Alger
"Je contrôle chacun de mes mots, ma parole est contrainte pour des raisons diplomatiques entre la France et l'Algérie…"— Destination Télé (@DestinationTele) November 23, 2025
C’est pourquoi Boualem Sansal ne s’exprime pour l’instant que dans les médias contrôlés par l’Etat (France 2 et France Inter)pic.twitter.com/rq3cB1z560
En prison, "on est obligé de garder sa souffrance pour soi."— France Inter (@franceinter) November 23, 2025
Boualem Sansal, invité exceptionnel de France Inter ce lundi 24 novembre : première interview depuis sa libération et son retour en France, au micro de Florence Paracuellos et @Ben_Duhamel à 8h20 dans #LaGrandeMatinale pic.twitter.com/1ZWRLuEGl9
🔴⚡️🇩🇿 "Ils m'ont passé une cagoule sur la tête et pendant six jours, je ne savais pas où j'étais."— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 23, 2025
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal dévoile les coulisses de son arrestation à Alger. #JT20h pic.twitter.com/aURl5W7tSr
Pour Boualem Sansal, "l'Algérie est totalement isolée".— France Inter (@franceinter) November 24, 2025
L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, de retour en France après un an de détention en Algérie, répond aux questions de Florence Paracuellos et @Ben_Duhamel ➡️ https://t.co/88YdN9KciR#LaGrandeMatinale pic.twitter.com/A3OZnRm9rh
#BoualemSansal, gracié par le président algérien Abdelmadjid #Tebboune après un an de prison, s'est exprimé dimanche soir au journal de 20 h de France 2.— FRANCE 24 Français (@France24_fr) November 24, 2025
L'écrivain franco-algérien explique "contrôler chacun de (ses) mots" en raison du contexte diplomatique entre Paris et Alger pic.twitter.com/ImcaY1T6p6
People: Hamza Filali retrouve la liberté après l’abandon des poursuites, soutenu par plusieurs figures artistiques