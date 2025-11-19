Société

Revue du web. La démolition du «Kremlin» de Bouskoura continue de faire couler beaucoup d’encre

Le Kremlin de Bouskoura après sa démolition (W.El Mouden/Le360.)

Revue du webLa démolition du «Kremlin» de Bouskoura continue de faire couler beaucoup d’encre; Les U17 se hissent en quarts de finale de la Coupe du monde après avoir dompté le Mali, tandis que les séniors disputent, dans le même temps, leur dernier match de préparation pour la CAN; Panne mondiale: des milliers de services Web paralysés par un incident chez Cloudflare; La rencontre entre le prince saoudien Mohammed ben Salmane et Donald Trump fait jaser... Round-Up.

Le 19/11/2025 à 17h44

La démolition du «Kremlin» de Bouskoura continue de faire couler beaucoup d’encre

Les U17 se hissent en quarts de finale de la Coupe du monde après avoir dompté le Mali, tandis que les séniors disputent, dans le même temps, leur dernier match de préparation pour la CAN

Panne mondiale: des milliers de services Web paralysés par un incident chez Cloudflare

La rencontre entre le prince saoudien Mohammed ben Salmane et Donald Trump fait jaser

#Revue du web#Kremlin#Démolition#U17#Donald Trump#Mohammed ben Salmane#Bouskoura#Coupe du monde

Revue du web. Arabie Saoudite: un drame routier fait 45 morts parmi des pèlerins venus accomplir la Omra

Revue du web. Le gouvernement réagit à une accusation de conflit d’interêts dans un dossier concernant l’achat de médicaments

Revue du web. Mondial U17: après une phase de groupes difficile, les lionceaux se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finales

Revue du web. Tanger: les autorités mettent en garde à vue un influenceur et sa mère

