Revue du web. Le gouvernement réagit à une accusation de conflit d’interêts dans un dossier concernant l’achat de médicaments

Des médicaments dans une pharmacie.

Revue du webPolitique: le gouvernement réagit à une accusation de conflit d'interêts dans un dossier concernant l'achat de médicaments; Le compositeur DJ Van fait l'objet d'une enquête pour des menaces proférées à l'encontre du chanteur Saad Lamjarrad; Mondial 2026: le Congo RDC se qualifie pour le barrage intercontinental après avoir battu le Nigeria, qui l'accuse de sorcellerie; Technologies: Samsung accusé d'intégrer un spyware israélien dans certains de ses smartphones... Round-up.

Par La Rédaction
Le 17/11/2025 à 17h45

Politique: le gouvernement réagit à une accusation de conflit d’interêts dans un dossier concernant l’achat de médicaments.

Le compositeur DJ Van fait l’objet d’une enquête pour des menaces proférées à l’encontre du chanteur Saad Lamjarrad.

Mondial 2026: le Congo RDC se qualifie pour le barrage intercontinental après avoir battu le Nigeria, qui l’accuse de sorcellerie.

Technologies: Samsung accusé d’intégrer un spyware israélien dans certains de ses smartphones.

Revue du web. Mondial U17: après une phase de groupes difficile, les lionceaux se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finales

Revue du web. Tanger: les autorités mettent en garde à vue un influenceur et sa mère

Revue du web. Bouskoura: la démolition du «Kremlin» fait le tour de la Toile

Revue du web. Khouribga sous le choc après la noyade mortelle d’une famille dans un bassin d’eau

