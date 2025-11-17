Revue du web. Le gouvernement réagit à une accusation de conflit d’interêts dans un dossier concernant l’achat de médicaments

Politique: le gouvernement réagit à une accusation de conflit d’interêts dans un dossier concernant l’achat de médicaments.
Le compositeur DJ Van fait l’objet d’une enquête pour des menaces proférées à l’encontre du chanteur Saad Lamjarrad.
Mondial 2026: le Congo RDC se qualifie pour le barrage intercontinental après avoir battu le Nigeria, qui l’accuse de sorcellerie.
“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”— ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025
Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT
Immense RDC. Succès mérité aux tirs au but vs Nigeria. Une dinguerie. Chancel Mbemba demi Dieu encore lui héros magnifique. Revivez ce moment d’histoire. Pour rêver au monde 50 ans plus tard. Coup de chapeau à sebastien desabre. pic.twitter.com/LdP0uEXAWN— Herve Penot (@hpenot_lequipe) November 16, 2025
Super Eagles head coach, Éric Chelle couldn't contain his ånger after he saw someone from the Dr Congo team using voodoo(juju) during the penalty shoot outs😳👀 https://t.co/ijCQqYi9Mz pic.twitter.com/LgMw3BdZuH— CHUKS 🍥 (@ChuksEricE) November 17, 2025
Breaking News: “During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”— Gossip Mill Nigeria (@GossipMillNaija) November 17, 2025
- Nigeria head coach Éric Chelle Cries out as he explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/yPSAprc4Lw
Super Eagles head coach, Éric Chelle couldn't contain his ånger after he saw someone from the Dr Congo team using voodoo(juju) during the penalty shoot outs😳👀 https://t.co/ijCQqYi9Mz pic.twitter.com/LgMw3BdZuH— CHUKS 🍥 (@ChuksEricE) November 17, 2025
Technologies: Samsung accusé d’intégrer un spyware israélien dans certains de ses smartphones.
🚨🇨🇳🔥 Massive buzz out of Beijing:— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) November 15, 2025
Circulating reports claim China is moving toward banning Samsung phones after detecting alleged “unremovable spyware” said to be linked to Israel.
At the same time, tech sources say China is conducting a sweeping security review that could… pic.twitter.com/ldHeQdbKtX
🚨🚨💢🇨🇳🇰🇷🇧🇷💥 Le Brésil annonce l'interdiction des produits Samsung suite à la confirmation par la Chine de l'installation par Israël de puces « logiciels espions » inamovibles dans ses téléphones.— One Alasco🐘🇨🇮 (@One_Alasco) November 15, 2025
🚨 Le Brésil prévoit de suspendre toutes les importations de téléphones,… pic.twitter.com/nsg6RyQPnR
🚨 🇮🇱 Un logiciel espion israélien impossible à désinstaller découvert sur des appareils Samsung - Selon Business Wire, AppCloud élaborée en #Israël, préinstallée sur les smartphones des séries Galaxy A et M peut installer subrepticement des logiciels supplémentaires.— Marc Gabriel Draghi (@gabriel_draghi) November 16, 2025
👁 #spyware pic.twitter.com/l6tLosNkfb
🇮🇱🟥🇨🇳Un logiciel espion israélien impossible à supprimer a été découvert sur des appareils Samsung— VAN MUTOKA (@vanmutoka1) November 16, 2025
Samsung fait face à de vives critiques à cause de l’application AppCloud, une application développée en Israël et préinstallée sur les modèles Galaxy A et M (gamme économique).… pic.twitter.com/zovTeA21XS
🇮🇱 Logiciel espion israélien impossible à désinstaller sur des appareils Samsung - Business Wire— magali robin (@LouBestal17) November 16, 2025
Samsung fait face à une vague de critiques concernant AppCloud, une application développée en Israël et préinstallée sur les smartphones d'entrée de gamme des séries Galaxy A et M.… pic.twitter.com/PxcapnTQa9