Revue du web. Mondial U17: après une phase de groupes difficile, les lionceaux se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finales

Après une phase de groupes difficile, les U17 Marocains se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finale de la Coupe du Monde
🚨 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 𝗘𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗘́𝗧𝗔𝗧𝗦-𝗨𝗡𝗜𝗦 🇺🇸 𝗘𝗧 𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘 𝗘𝗡 𝟭/𝟴 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗨𝟭𝟳 ! 🌍😍🏆 pic.twitter.com/uzLweNL1pH— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 14, 2025
Explosion de joie des supporters du Maroc après la qualification du Maroc U17 face aux USA.— Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) November 14, 2025
La séance de tirs au but était suivie dans tout le stade. 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/MttXtFW5WX
Je ne comprends pas ceux qui disent qu’on ne méritait pas de gagner hier.— TheRetiredScout212 (@zied_alghattass) November 15, 2025
Au niveau des xG dans le jeu (si on enlève le penalty) : Maroc 1,21 – USA 0,73.
Les États-Unis étaient favoris sur le papier, ils avaient gagné leurs trois matchs de poule avec la manière, 9 points, une… https://t.co/qbuhtgDyO2 pic.twitter.com/yjWQ4M08lC
Les U16 du Maroc 🇲🇦 fêtent la qualif’ des U17 contre les USA 🇺🇸 … maintenant, ils savent que c’est à leur tour de faire le taf.🔥— Moulayy 🇲🇦 (@Moulayy69) November 14, 2025
U17 WORLD CUP #Maroc #USA pic.twitter.com/JH8J5tC243— Maître SHIFU🦅🏔❄️⛷🎿 (@youwallace) November 14, 2025
Tanger: inauguration du grand stade à l’occasion du match amical Maroc-Mozambique
Le stade de tanger impressionnant. Le plus grand du Maroc. Ouverture du nouveau stade ce soir, totalement rénové. pic.twitter.com/az2nDIQWPS— Herve Penot (@hpenot_lequipe) November 14, 2025
On a été BLUFFÉS par la vitesse d'exécution des travaux du Grand Stade de Tanger. 😳🇲🇦— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 15, 2025
Le stade a été inauguré hier à l'occasion de Maroc-Mozambique et nous y étions. 🏟️🆕✨ pic.twitter.com/6eB3boTi26
Les chants pour Hakim Ziyech ont enflammé l’ambiance hier au Stade de Tanger 🇲🇦— KoraMaroc (@AtKoraMaroc) November 15, 2025
Sauf que le magicien compte aucune minute de jeu depuis plus de six mois ! pic.twitter.com/IHyncXvDzd
Voici le stade du Real Madrid après une journée de pluie sans cesse. Pourquoi alors critiquer le stade de Tanger, qui n’a jamais été testé sous de telles conditions, et donner du gaz aux ennemis ? 🇲🇦 https://t.co/NUDQ43EiOB— Kawthar🇲🇦 (@KatyKatie111777) November 15, 2025
Tanger en tant que meilleure ville du royaume possède le meilleur stade du royaume. C’est evident https://t.co/28DjH8gjPX— JR Chirac (@RebeuIn2Hood) November 15, 2025
Grand Stade de Tanger in all its beauty and fully #TotalEnergiesAFCON2025 ready. 🏟️🇲🇦— TotalEnergiesAFCON2025 (@TotalAFCON2025) November 15, 2025
