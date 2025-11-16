Revue du web. Mondial U17: après une phase de groupes difficile, les lionceaux se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finales

Les lionceaux ont éliminé les USA en seizièmes de finale de la Coupe du Monde U17.

Après une phase de groupes difficile, les U17 Marocains se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finale de la Coupe du Monde

🚨 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 𝗘𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗘́𝗧𝗔𝗧𝗦-𝗨𝗡𝗜𝗦 🇺🇸 𝗘𝗧 𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘 𝗘𝗡 𝟭/𝟴 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗨𝟭𝟳 ! 🌍😍🏆 pic.twitter.com/uzLweNL1pH — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 14, 2025

Explosion de joie des supporters du Maroc après la qualification du Maroc U17 face aux USA.



La séance de tirs au but était suivie dans tout le stade. 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/MttXtFW5WX — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) November 14, 2025

Je ne comprends pas ceux qui disent qu’on ne méritait pas de gagner hier.



Au niveau des xG dans le jeu (si on enlève le penalty) : Maroc 1,21 – USA 0,73.



Les États-Unis étaient favoris sur le papier, ils avaient gagné leurs trois matchs de poule avec la manière, 9 points, une… https://t.co/qbuhtgDyO2 pic.twitter.com/yjWQ4M08lC — TheRetiredScout212 (@zied_alghattass) November 15, 2025

Les U16 du Maroc 🇲🇦 fêtent la qualif’ des U17 contre les USA 🇺🇸 … maintenant, ils savent que c’est à leur tour de faire le taf.🔥

#U17WC #mountakhab🇲🇦



pic.twitter.com/vfckS2Vrcv — Moulayy 🇲🇦 (@Moulayy69) November 14, 2025

Tanger: inauguration du grand stade à l’occasion du match amical Maroc-Mozambique

Le stade de tanger impressionnant. Le plus grand du Maroc. Ouverture du nouveau stade ce soir, totalement rénové. pic.twitter.com/az2nDIQWPS — Herve Penot (@hpenot_lequipe) November 14, 2025

On a été BLUFFÉS par la vitesse d'exécution des travaux du Grand Stade de Tanger. 😳🇲🇦



Le stade a été inauguré hier à l'occasion de Maroc-Mozambique et nous y étions. 🏟️🆕✨ pic.twitter.com/6eB3boTi26 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 15, 2025

Les chants pour Hakim Ziyech ont enflammé l’ambiance hier au Stade de Tanger 🇲🇦



Sauf que le magicien compte aucune minute de jeu depuis plus de six mois ! pic.twitter.com/IHyncXvDzd — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) November 15, 2025

Voici le stade du Real Madrid après une journée de pluie sans cesse. Pourquoi alors critiquer le stade de Tanger, qui n’a jamais été testé sous de telles conditions, et donner du gaz aux ennemis ? 🇲🇦 https://t.co/NUDQ43EiOB — Kawthar🇲🇦 (@KatyKatie111777) November 15, 2025

Tanger en tant que meilleure ville du royaume possède le meilleur stade du royaume. C’est evident https://t.co/28DjH8gjPX — JR Chirac (@RebeuIn2Hood) November 15, 2025

Grand Stade de Tanger in all its beauty and fully #TotalEnergiesAFCON2025 ready. 🏟️🇲🇦



pic.twitter.com/rauH9j8TEY — TotalEnergiesAFCON2025 (@TotalAFCON2025) November 15, 2025

Nador: tué par la marine Algérienne, le défunt joueur de football Oussama Hamham a enfin été enterré