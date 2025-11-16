Société

Revue du web. Mondial U17: après une phase de groupes difficile, les lionceaux se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finales

Les lionceaux ont éliminé les USA en seizièmes de finale de la Coupe du Monde U17.

Revue du webAprès une phase de groupes difficile, les U17 Marocains se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finale de la Coupe du Monde; Tanger: inauguration du grand stade à l’occasion du match amical Maroc-Mozambique; Nador: tué par la marine algérienne, le défunt joueur de football Oussama Hamham a enfin été enterré. Roundup.

Par La Rédaction
Le 16/11/2025 à 18h12

Après une phase de groupes difficile, les U17 Marocains se réveillent et éliminent les USA en seizièmes de finale de la Coupe du Monde

Tanger: inauguration du grand stade à l’occasion du match amical Maroc-Mozambique

Nador: tué par la marine Algérienne, le défunt joueur de football Oussama Hamham a enfin été enterré

Par La Rédaction
Le 16/11/2025 à 18h12
#Football#U17#Maroc#États-Unis#Tanger#Stade de football#Nador#Algérie#Assassinat

