Maroc- États-Unis: une alliance géopolitique et économique en pleine mutation

Les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique traversent une ère de consolidation inédite. «Enraciné dans un traité d’amitié historique remontant à 1786, ce partenariat stratégique s’articule aujourd’hui autour de trois piliers fondamentaux: la coopération militaire renforcée, l’intégration économique dynamique et un soutien diplomatique américain ferme à la souveraineté marocaine sur le Sahara», indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 12 juin.

La coopération militaire et sécuritaire constitue l’un des fondements majeurs de l’alliance entre Rabat et Washington. Elle s’illustre de manière concrète par des accords de défense stratégiques, des contrats de livraison d’armements de pointe et l’organisation d’exercices interarmées d’envergure. Récemment, cette dynamique a été formalisée par une feuille de route décennale s’étendant jusqu’en 2030, visant à moderniser les forces armées marocaines et à renforcer l’interopérabilité entre les deux nations.

Le Maroc s’impose ainsi comme un partenaire clé de la défense américaine en Afrique du Nord. L’expression la plus manifeste de cette synergie est l’exercice annuel African Lion, le plus grand exercice militaire du continent africain, coorganisé par le Maroc et le Commandement américain pour l’Afrique. À cela s’ajoutent des commissions militaires conjointes régulières chargées de coordonner la lutte contre le terrorisme et de sécuriser les frontières régionales.

«Sur le plan industriel, les transactions d’armement se chiffrent en milliards de dollars, incluant l’acquisition par le Maroc de chasseurs F-16 de dernière génération, de systèmes de défense aérienne Patriot et de chars blindés lourds, consolidant sa position de puissance militaire régionale», écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Sur le plan macroéconomique, l’Accord de Libre-Échange, entré en vigueur en 2006, sert de catalyseur majeur. En deux décennies, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a plus que triplé, dépassant la barre des 7,2 milliards de dollars. Cet accord stimule non seulement les flux marchands, mais il encourage également des investissements directs américains massifs dans des secteurs stratégiques tels que l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables et les technologies. Parallèlement, la coopération s’étend au développement humain et sectoriel à travers des mécanismes comme la Millennium Challenge Corporation et l’initiative américaine Prosper Africa.

«Ces programmes visent à moderniser le tissu productif marocain, à optimiser l’éducation et la formation en phase avec le marché de l’emploi et à encourager l’entrepreneuriat féminin et celui des jeunes, soutenant activement la transition vers une économie à forte valeur ajoutée», explique Al Ahdath Al Maghribia.

Le positionnement diplomatique américain a connu un tournant historique majeur le 10 décembre 2020, avec une proclamation présidentielle reconnaissant officiellement la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara. Washington considère le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse, réaliste et crédible pour parvenir à une solution juste et durable à ce différend régional.

Ce soutien ne se limite pas aux déclarations de principe. Il se matérialise sur le terrain par l’engagement d’institutions américaines de financement, notamment la Société financière internationale de développement. Une enveloppe financière conséquente de près de 5 milliards de dollars a été projetée pour appuyer des projets de développement d’envergure dans les provinces du Sud, positionnant le Sahara marocain comme un hub logistique et économique de premier plan vers l’Afrique subsaharienne.

Cette alliance moderne puise sa légitimité dans une profondeur historique unique, puisque le Maroc a été le premier pays au monde à reconnaître l’indépendance des États-Unis en 1777. Depuis lors, les deux pays ont maintenu une continuité diplomatique exemplaire, traversant ensemble les grands conflits mondiaux et les mutations géopolitiques du XXe siècle. Aujourd’hui, face aux nouveaux défis sécuritaires mondiaux et à la nécessité de stabiliser la zone sahélo-saharienne, l’axe Rabat-Washington se réinvente. Il dépasse le cadre d’un simple traité bilatéral pour s’affirmer comme une alliance globale, stratégique et mutuellement bénéfique pour l’avenir de la région et du continent africain.