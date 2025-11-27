Revue du web. Sahara: le ministre algérien des Affaires étrangères moqué pour son attitude envers le Secrétaire général de l’ONU

Sahara: le ministre algérien des Affaires étrangères moqué pour son attitude envers le secrétaire général de l’ONU
Diplomatie de la pleurniche😂 Aux experts de l'analyse gestuelle : Que fait le ministre algérien Ahmed Attaf auprès de Guterres ? Il supplie ? Il pleure à l'aide ?
C'est la grande preuve du fameux "nez algérien" et de la "grande fierté" du régime militaire.
A t-on déjà vu un peuple plus humilié que les algériens ? Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf supplie le secrétaire Général de l'ONU Antonio Guterres et ce dernier l'humilie devant tout le monde au sommet UE-UA en Angola en lui tournant carrément le dos 😂
أنطونيو غوتيريس الامين العام للامم المتحدة وكما تلاحظون تجاهل عطاف في لقطة تترجم حالة وزير الخارجية الجزائري التي تثير الشفقة
"يرحم باباك انطونيو سلكني"
"روح يا عطاف أخطيني…روح"
عطاف بهدل بروحه في لقطة تبين انه في ورطة حقيقية بعد نشر…
Justice: un volet «chantage présumé» à 3 millions d’euros relance l’affaire Lamjarred
« Elle vaut quoi sa liberté ? » : la femme qui accuse de viol Saad Lamjarred au cœur d'un incroyable chantage à 3 millions
De vrouw die Saad Lamjarred beschuldigt van verkrachting wordt nu zelf vervolgd omdat ze hem 3 miljoen euro zou hebben geprobeerd af te persen om haar klacht in te trekken. Ook haar moeder en drie anderen moeten voor de rechter komen.
Justice: la peine de 5 ans de prison ferme confirmée en appel pour Mohamed Boudrika
L'ex-président du Raja, Mohamed Boudrika, a été condamné à 5 ans de prison ferme par la Cour d'appel.
Hong Kong: 55 personnes ont trouvé la mort dans un gigantesque incendie ayant touché un complexe résidentiel
Social Welfare Department (SWD) du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a annoncé le 27 novembre qu'il mobilisait tous les…
Spectaculaire et mortel incendie à Hong Kong. Un violent incendie ravage le complexe résidentiel Wang Fuk Court, dans le district de Tai Po, au...
L'incendie est à présent éteint dans quatre des sept tours touchées par les flammes, et sous contrôle dans trois autres, ont dit les pompiers, jeudi.
Hong Kong a connu l'incendie le plus meurtrier de son histoire
Au moins 44 personnes sont mortes dans l'incendie d'un complexe résidentiel, environ 100 ont été blessées, et 279 sont portées disparues.😢
Hong Kong | Drame & Urgence
🔴 Hong Kong a subi l’incendie le plus meurtrier de son histoire : au moins 44 personnes ont perdu la vie et près de 100 ont été blessées dans un complexe résidentiel.
📍 279 personnes sont toujours portées disparues, tandis que les secours… pic.twitter.com/UsIwiEU3Pi