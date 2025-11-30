Revue du web. Marrakech: la 22ème édition du Festival du film de Marrakech bat son plein

Marrakech: la 22ème édition du Festival du film de Marrakech bat son plein.

📍Bab Ighli - Marrakech



📸 SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), accompagné de SAR la Princesse Lalla Oum Keltoum, a présidé, samedi, un dîner offert par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture… pic.twitter.com/VlZYagmBoB — 2M.ma (@2MInteractive) November 29, 2025

⚪️#MarrakechFestival Opening Ceremony: Jury President Bong Joon ho leading the crew like it’s every film lover’s iconic dream team

Walking the carpet : Bong Joon Ho, Jenna Ortega, Hakim Belabbes, Anya Taylor-Joy, Karim Aïnouz, Celine Song, Payman Maadi and Julia Ducournau

Part 3 pic.twitter.com/Wk5lglp8Kt — Marrakech Film Festival (@Marrakech_Fest) November 29, 2025

Le vibrant hommage à l’immense #JodieFoster ce soir au festival du film de Marrakech #Foster #Maroc pic.twitter.com/IP7lR4QHj4 — Patrick Simonin (@PatrickSimonin) November 29, 2025

jodie foster last night at the marrakech film festival pic.twitter.com/0uZcQe60kE — best of jodie foster (@bestofjfoster) November 29, 2025

Football: les supporters de l’AS FAR risquent de lourdes sanctions après leur mauvais comportement au stade Moulay El Hassan.

🚨 A SHOCKING SCENE IN RABAT! 😡🤯



A sharp object was thrown by supporters of AS FAR Rabat 🇲🇦 at Trezeguet! 🔪



When the Ahly players tried to show it to the officials, several Moroccan players rushed to retrieve it and hide the object. pic.twitter.com/MGCQyR9J53 — Onze Masr 🇪🇬🇬🇧 (@Onzemasr_EN) November 28, 2025

L'attitude pitoyable des supporters marocains de AS FAR qui se sont mis à jeter des projectiles sur les joueurs Égyptiens d'Al Ahly. Les ramasseurs de balles balançaient des ballons sur le terrain pour interrompre la transition de l'équipe Égyptienne ! Bientôt la CAN 🤐 pic.twitter.com/12g9vpxyhf — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) November 28, 2025

Chaos in Africa’s CAF Champions League fixture between AS FAR and Egyptian giants Al Ahly.



FAR fans threw sharp objects, including what appeared to be a scraper.



As Al Ahly players attempted to show referee/officials, FAR players tried to hide it.



pic.twitter.com/gwEHqnQlXK — Sacha Pisani (@Sachk0) November 29, 2025

🚨 BREAKING: Al Ahly may file complaints to CAF following tonight’s clash with AS FAR!



The Egyptian giants are reportedly raising concerns over:



⚠️ Objects and bottles thrown at their team

⚠️ A controversial penalty awarded to AS FAR

⚠️ AS FAR players entering the box before… pic.twitter.com/t6DJDTZqfh — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 28, 2025

Aéronautique: Airbus cloue au sol plus de 6.000 avions de la famille des A320 après la découverte d’une faille de sécurité. Les vols ont pu reprendre samedi soir.

ALERTE - Airbus demande en urgence à ses clients dans le monde d’"arrêter immédiatement les vols" de 6000 A320, en raison d’un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires.

Cela fait suite à un incident survenu aux États-Unis le 30 octobre, quand un appareil a… pic.twitter.com/3HRFjofWd9 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 28, 2025

❗️Face à l’immobilisation imprévue d’une partie de sa flotte d’Airbus #A32X, Air France🇫🇷 utilise ce week-end des appareils gros porteurs sur son réseau France / Europe



🔸Madrid en Boeing 777

🔸Barcelone en Boeing 787

🔸Toulouse en Airbus A350

…#avgeek #A320 pic.twitter.com/cp6zZC7zIf — Aero Gazette ✈️ (@AeroGazette) November 29, 2025

6.000 avions A320 cloués au sol: qu'est-ce qu'un calculateur d'avion, où le logiciel défectueux a été repéré? pic.twitter.com/ex64YAFoQO — BFM (@BFMTV) November 28, 2025

Ce soir, les A320 d’air france /@Airbus sont cloues au sol par sécurité. Une faille des systèmes lies au pilotage .

La réaction est rapide et rarissime!

Respect au groupe qui contrairement a son concurrent , privilégie la vie de ses passagers et non le fric . — delphine (@fifineden) November 28, 2025

Airbus a ordonné le rappel de 6000 A320 pour remplacer de toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires. Les perturbations vont durer au moins jusqu'à la fin du week-end.



🎥 Mélie Lavaud 🎙️ @MathieuRio_ pic.twitter.com/bE6MiXenkD — M6 Info (@m6info) November 29, 2025

Justice: Abdelilah «Moulhout» risque une nouvelle fois des poursuites pénales pour diffamation.