Revue du web. Marrakech: la 22ème édition du Festival du film de Marrakech bat son plein

Coup d’envoi de la 22ème edition du Festival international du Film de Marrakech

Le jury du FIFM 2025. (A.Gadrouz/Le360)

Revue du webMarrakech: la 22ème édition du Festival du film de Marrakech bat son plein; Football: les supporters de l’AS FAR risquent de lourdes sanctions après leur mauvais comportement au stade Moulay El Hassan; Aéronautique: Airbus cloue au sol plus de 6.000 avions de la famille des A320 après la découverte d’une faille de sécurité. Les vols ont pu reprendre samedi soir; Justice: Abdelilah «Moulhout» risque une nouvelle fois des poursuites pénales pour diffamation... Round-up.

Le 30/11/2025 à 18h06

#FIFM#AS FAR#Al Ahly#Football#Airbus

