Côte d’Ivoire: le Marocain CDCI lève des fonds pour quadrupler son réseau d’ici 2030

La filiale du groupe marocain Label’Vie (en cours de fusion-absorption par Retail Holding), la Compagnie de distribution de Côte d’Ivoire a annoncé un plan d’expansion visant à porter son réseau de 125 à 400 points de vente en Côte d’Ivoire d’ici 2030.

La Compagnie de distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), filiale du groupe marocain Label’Vie (en cours de fusion-absorption par Retail Holding), a annoncé un plan d’expansion visant à porter son réseau de 125 à 400 points de vente en Côte d’Ivoire d’ici 2030, dont 35 ouvertures prévues dès cette année. «Cette stratégie repose sur l’entrée à son capital du gestionnaire de fonds marocain Valoris et de la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque mondiale, portant le capital de l’entreprise à 27 milliards de francs CFA (440 millions de dirhams)», indique le magazine Jeune Afrique.

Cité par le magazine, Rachid Hadni, président de CDCI, explique que «le distributeur prévoit de cibler à la fois les zones urbaines et les villes secondaires, en combinant la vente au détail, le demi-gros, le gros et le commerce en ligne». L’appui de l’IFC portera notamment sur la logistique, la gouvernance et les normes environnementales. À travers ces investissements, CDCI ambitionne de faire progresser son chiffre d’affaires de 200 millions d’euros actuellement à plus de 600 millions d’euros à l’horizon 2030.

Cette offensive s’inscrit dans un marché ivoirien de la grande distribution hautement concurrentiel. Le leader actuel du secteur, Prosuma, s’appuie sur un réseau de 186 points de vente et a enregistré un chiffre d’affaires de 411 milliards de francs CFA en 2024 (6,7 milliards de dirhams). D’autres acteurs majeurs poursuivent leur déploiement dans le pays, à l’instar du groupe français Carrefour, qui gère deux centres commerciaux PlaYce et une dizaine de magasins, ainsi qu’Auchan, implanté depuis 2022 avec une quinzaine de points de vente. «L’homme d’affaires Yasser Ezzedine, fondateur historique de CDCI, est également actif sur le marché avec une soixantaine de magasins sous les enseignes Sococe et Pro Cash», souligne Jeune Afrique.

En parallèle de ses activités en Afrique de l’Ouest, Label’Vie évalue ses opérations en France, où les résultats de son hypermarché Atacadão à Aulnay-sous-Bois, exploité en partenariat avec Carrefour, s’avèrent inférieurs aux prévisions. Le site a généré 67 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 pour un déficit de 10 millions d’euros, contre un objectif initial de 150 millions d’euros. Le groupe marocain a par ailleurs renoncé à la reprise de cinq hypermarchés Carrefour dans le sud et le sud-est de la France, la direction indiquant que le concept Atacadão demeure en phase pilote et que la priorité stratégique est désormais accordée au marché ivoirien.