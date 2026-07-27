Sahara: ces grandes familles monopolisent les têtes de listes des législatives

Les listes des candidats du RNI, en attendant celles de l’Istiqlal, ont mis à nu le même scénario qui se répète depuis plusieurs décennies, à l’occasion de chaque échéance électorale. Dans son édition du mardi 28 juillet, le quotidien Al Akhbar explique que la «répartition des candidatures aux prochaines législatives montre clairement l’hégémonie des grandes familles du Sahara sur les listes locales». En effet, les membres d’une même famille se retrouvent à la tête des différentes listes électorales. Cette situation pose de nombreuses questions, dont celle de l’absence de l’alternance au niveau des sièges électifs, réservés au père, à ses filles et fils, sans oublier la fratrie et les proches parents.

Ainsi, à Dakhla, la famille Hormatallah, affiliée au RNI, se retrouve en tête de toutes les listes du parti dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. Mohamed Lemine Hormatallah, coordinateur régional du RNI à Dakhla, est tête de liste aux législatives pour la circonscription d’Aousserd, dont il est le député depuis que la région de Oued Eddahab a été réintégrée à la mère-patrie. Pour les prochaines législatives, il aurait fait une forte pression sur la direction du RNI afin que sa fille soit promue à la tête de la liste nationale consacrée aux femmes au niveau de Dakhla. Il a eu finalement gain de cause, puisque la candidate proposée auparavant par le RNI a été écartée au profit de la fille Mohamed Lemine Hormatallah. Le frère de ce dernier, Erragheb Hormattallah, est l’actuel président du Conseil communal de Dakhla, tout étant également le coordinateur régional de la jeunesse du RNI.

Plus au nord, à Guelmim, c’est la famille Bouaida qui étend ses tentacules sur la majorité des candidatures au niveau de la région Guelmin-Oued Noun. C’est Mbarka Bouaida, coordinatrice régionale du RNI, qui tire toutes les ficelles du jeu. Elle a réussi à placer sa sœur, Nadia Bouaida, tête de liste du parti dans la circonscription de Guelmim, alors que sa jeune cousine, Mariem Bouaida, une novice, va mener la liste des femmes pour la région. Des militants du RNI à Guelmim ont contesté le choix de Mariem Bouaida comme tête de liste des femmes, alors qu’ils estiment que Hind Saad était le meilleur choix pour mener cette liste, au vu de son expérience et son activisme au sein des structures du parti.

Même scénario à Laâyoune, où la famille Ehl Errachid monopolise les sièges électifs. Bien que l’Istiqlal, auquel cette famille est affiliée, n’ait pas encore dévoilé ses listes, il n’en reste pas moins évident que sa tête de liste aux législatives sera menée par l’indéboulonnable Moulay Hamdi Ould Errachid, coordinateur régional du parti de la balance. Son fils, Mohamed Ould Errachid est l’actuel président de la Chambre des conseillers, alors que celui qu’on dénomme «Hamdi Sghir», son neveu, est l’actuel président du Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Idem pour la province de Boujdour où la famille Abba Abdelaziz est incontournable. Abba sera à nouveau tête de liste de l’Istiqlal pour les législatives à Boujdour, alors que sa fille, élue en 2016 pour la première fois, se re-présente en tant que tête de liste des femmes pour la région de Laâyoune-boujdour-Sakia El Hamra. Mohamed Abba, le fils de Abba Abdelaziz, est actuellement président de la Commission des finances, du budget et de la programmation au sein du Conseil régional local.