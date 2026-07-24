Législatives 2026: le CNDH forme 1.000 observateurs pour superviser le scrutin

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a entamé la formation d’un contingent de 1.000 observateurs, dont 40% de femmes, appelés à assurer l’observation indépendante des élections législatives prévues le mercredi 23 septembre 2026. L’annonce a été faite ce vendredi 24 juillet par sa présidente, Amina Bouayach.

Dans un entretien avec Le360, la présidente du CNDH a détaillé le dispositif qui sera déployé à travers les bureaux de vote du Royaume. «Leur mission consiste à observer le déroulement du scrutin et des opérations de dépouillement, dans le respect des dispositions légales et des standards applicables en matière d’observation électorale», a-t-elle expliqué, soulignant que ce rendez-vous électoral constitue une étape importante du processus démocratique marocain.

Pour préparer ces observateurs, le CNDH a mis en place un programme de formation dispensé dans 31 centres répartis sur l’ensemble du territoire national. Conforme aux standards internationaux en matière d’observation électorale, ce programme repose notamment sur des exercices de simulation reproduisant les différentes phases du processus électoral, depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation des résultats. «Ces simulations permettent aux observateurs d’acquérir les réflexes nécessaires pour suivre le déroulement du scrutin, les opérations de dépouillement ainsi que les différentes étapes précédant et accompagnant l’annonce des résultats», a précisé Amina Bouayach.

La formation intègre également des outils d’intelligence artificielle destinés à faciliter l’appropriation du cadre juridique et réglementaire encadrant les élections.

Comme lors des précédents scrutins, le CNDH mettra en place une commission spéciale d’accréditation chargée de superviser l’observation indépendante des élections. Cette instance sera notamment chargée de définir les critères d’accréditation, les règles déontologiques applicables aux observateurs et de délivrer les accréditations aux associations et aux observateurs indépendants.

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Au cours de cet entretien, Amina Bouayach est également revenue sur la convention récemment conclue entre le CNDH et le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Ce partenariat vise à développer un système d’indicateurs relatifs aux droits de l’Homme fondé sur les données statistiques officielles. «Le HCP mettra à notre disposition ses statistiques afin de nous permettre d’élaborer et de mesurer des indicateurs fiables en matière de droits de l’Homme», a-t-elle indiqué.

La présidente du CNDH a par ailleurs évoqué l’hommage qui lui a été rendu récemment à Kigali par le Réseau africain des mécanismes nationaux de prévention contre la torture. «Cet hommage s’adresse avant tout au CNDH, à travers ma personne, en reconnaissance du rôle joué par le Maroc, qui accueille le siège permanent de ce réseau africain», a-t-elle déclaré.

Enfin, Amina Bouayach a rappelé la participation du CNDH à la conférence internationale de Paris consacrée à l’abolition de la peine de mort. Cette rencontre a entériné l’organisation, par le Maroc, du Congrès mondial contre la peine de mort, dont la prochaine édition se tiendra à Marrakech en 2029.