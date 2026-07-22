Le PAM lance à Rabat son nouveau média AM+ Media à l’approche des législatives

AM+ Media est l’appellation du nouveau média du Parti authenticité et modernité (PAM), lancé ce mercredi à Rabat en présence des dirigeants de cette formation, qui se prépare aux élections législatives de septembre 2026.

Ce média, conçu comme une plateforme électronique d’information partisane et d’analyse politique, a nommé à la tête de sa rédaction Khaoula Jaifri, présentée comme une professionnelle de l’investigation. Le PAM l’a également qualifiée de journaliste d’analyse.

Le parti a estimé que cette nouvelle plateforme médiatique sera dédiée «au suivi des enjeux nationaux et des politiques publiques à travers une approche fondée sur l’analyse, l’explication et le décryptage».

Elle ambitionne, selon le PAM, «d’enrichir le débat public par un contenu journalistique rigoureux, reflétant la vision du Parti, ses préoccupations et les rapprochant de l’opinion publique».

Membre de la coalition gouvernementale actuelle, le PAM aspire à remporter les élections législatives de septembre 2026, en misant notamment sur le renforcement de ses rangs et sur l’intégration de profils de premier plan, dont Fouzi Lekjaa, actuel ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

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L’inauguration de ce média a été présidée, dans un palace de Rabat, par Fatima-Zahra El Mansouri et Mehdi Bensaïd, tous deux membres de la présidence collégiale du PAM, en présence de plusieurs autres personnalités.

À travers AM+ Media, le PAM entend renforcer sa présence dans l’espace public et accompagner sa stratégie politique à l’approche des législatives de 2026. Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans une séquence préélectorale où la communication partisane, le récit politique et l’influence médiatique deviennent des outils centraux de mobilisation.