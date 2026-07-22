Politique

Le PAM lance à Rabat son nouveau média AM+ Media à l’approche des législatives

Lors du lancement d'AM+ Media, nouvel organe de presse du Parti authenticité et modernité (PAM), mercredi 22 juillet 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 22/07/2026 à 20h29

VidéoLe Parti authenticité et modernité (PAM) a lancé, mercredi à Rabat, son nouveau média, baptisé AM+ Media. Présentée comme une plateforme électronique d’information partisane et d’analyse politique, cette initiative intervient à quelques mois des élections législatives de septembre 2026.

AM+ Media est l’appellation du nouveau média du Parti authenticité et modernité (PAM), lancé ce mercredi à Rabat en présence des dirigeants de cette formation, qui se prépare aux élections législatives de septembre 2026.

Ce média, conçu comme une plateforme électronique d’information partisane et d’analyse politique, a nommé à la tête de sa rédaction Khaoula Jaifri, présentée comme une professionnelle de l’investigation. Le PAM l’a également qualifiée de journaliste d’analyse.

Le parti a estimé que cette nouvelle plateforme médiatique sera dédiée «au suivi des enjeux nationaux et des politiques publiques à travers une approche fondée sur l’analyse, l’explication et le décryptage».

Elle ambitionne, selon le PAM, «d’enrichir le débat public par un contenu journalistique rigoureux, reflétant la vision du Parti, ses préoccupations et les rapprochant de l’opinion publique».

Membre de la coalition gouvernementale actuelle, le PAM aspire à remporter les élections législatives de septembre 2026, en misant notamment sur le renforcement de ses rangs et sur l’intégration de profils de premier plan, dont Fouzi Lekjaa, actuel ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Lire aussi : L’entrée de Fouzi Lekjaa au sein du PAM se confirme

L’inauguration de ce média a été présidée, dans un palace de Rabat, par Fatima-Zahra El Mansouri et Mehdi Bensaïd, tous deux membres de la présidence collégiale du PAM, en présence de plusieurs autres personnalités.

À travers AM+ Media, le PAM entend renforcer sa présence dans l’espace public et accompagner sa stratégie politique à l’approche des législatives de 2026. Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans une séquence préélectorale où la communication partisane, le récit politique et l’influence médiatique deviennent des outils centraux de mobilisation.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 22/07/2026 à 20h29
#PAM#Médias#Journalisme#Législatives

LEs contenus liés

Politique

Législatives 2026: le PAM affiche ses ambitions électorales à Berrechid

Politique

Législatives 2026: à Dakhla, la famille Khatat Yanja troque le maillot de l’Istiqlal contre celui du PAM

Politique

Législatives: «L’avenir de l’action politique est tributaire du renouvellement des élites», assure le PAM

Politique

Commission d’enquête sur les «fraqchia»: le PAM et l’Istiqlal rejoignent l’opposition

Politique

Législatives 2026: le PJD lance une plateforme digitale dédiée aux recommandations des électeurs

Sports

Prétendu blocage de la délégation de Sundowns: la version relayée par les médias sud-africains démontée

International

Sénégal. Le fonds d’appui aux médias a mauvaise presse: «Il faut publier la liste des bénéficiaires»

Société

L’Association nationale des médias et des éditeurs mobilisée pour les victimes des inondations à Safi

Articles les plus lus

1
Sahara. Du déni au précipice: comment le Polisario refuse de négocier et accélère sa propre fin
2
Info360. La villa de feu Abderrazak Afilal au cœur des discussions sur l’extension du zoo d’Aïn Sebaâ
3
Ingénierie 100% marocaine, ultra-connectées et dopées à l’IA: la Sûreté nationale lance ses patrouilles «Amane» et «Madar» sur le terrain
4
Hier Riccardo Magherini, aujourd’hui Abderrahim Fakir: les bavures des carabiniers italiens exposées au grand jour
5
Contre la pensée magique (suite)
6
Sa famille exige vérité et justice: la mort de Abderrahim Fakir, lors de son interpellation par la police italienne, fait encore scandale
7
Les dessous d’une imposture: les «fuites» du tandem Hijaouy-Jerando mettent à nu la fabrique des fake-news sur le Maroc
8
Visas Schengen: BLS International déploie un nouveau système pour mettre fin au chaos des rendez-vous
Revues de presse

Voir plus