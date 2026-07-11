Politique

Législatives 2026: à Dakhla, la famille Khatat Yanja troque le maillot de l’Istiqlal contre celui du PAM

Khattat Yanja (à droite) et son fils Mohamed Lahcen.

Le président de la région Dakhla-Oued-Eddahab, Yanja Khattat, a tourné le dos à l’Istiqlal pour rejoindre le PAM. Un ralliement stratégique, à quelques mois des élections législatives de septembre 2026, pour lequel il entend fédérer autour de lui une nouvelle base politique dans la région.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 11/07/2026 à 13h01

Le président de la région Dakhla-Oued-Eddahab, Yanja Khattat, a informé le secrétaire général de l’Istiqlal, Nizar Baraka, de sa décision de quitter le parti. Élu en 2021 sous l’étiquette du parti de la Balance, il aurait invoqué des relations devenues conflictuelles avec Khali Hanna Ouled Errachid, responsable de l’Istiqlal dans la région, a confié un de ses proches à Le360.

La région de Dakhla prendra donc part aux prochaines législatives sous les couleurs du PAM. Ce changement de cap intervient après que son fils Mohamed Lahcen Yanja, un universitaire polyglotte, a rejoint les rangs du même parti.

Lire aussi : Législatives: «L’avenir de l’action politique est tributaire du renouvellement des élites», assure le PAM

L’officialisation de sa candidature sous les couleurs du PAM pour le prochain scrutin s’est récemment déroulée à Dakhla sous la présidence de dirigeants du PAM. Contacté par Le360, un proche de Khattat Yanja a promis un succès éclatant du PAM dans la région de Dakhla lors des législatives de septembre 2026.

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Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 11/07/2026 à 13h01
#Législatives#Dakhla#PAM#Istiqlal

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