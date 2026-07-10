Société

CHU Ibn Sina de Rabat: derniers travaux extérieurs avant livraison

Vue extérieure du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/07/2026 à 09h00

VidéoQuatre ans après le lancement de ses travaux par le roi Mohammed VI, le nouveau Centre hospitalo-universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat entre dans sa dernière phase d’aménagement.

Les travaux de finalisation du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat se concentrent actuellement sur les aménagements extérieurs de l’édifice, où plusieurs équipes d’ouvriers sont à pied d’œuvre depuis plusieurs jours.

Autour du complexe hospitalier, des engins de chantier procèdent notamment à l’asphaltage des voies d’accès et à l’aménagement des abords de cette infrastructure d’envergure, dont le coût global dépasse les 6 milliards de dirhams.

Érigé sur une surface couverte de plus de 190.000 m², le futur centre hospitalo-universitaire comprendra une tour d’hospitalisation de 33 étages, un pôle médico-technique de cinq niveaux, un centre de conférences, un centre de formation ainsi qu’un internat. Il intégrera également une tour dédiée aux activités cardiovasculaires.

La nouvelle infrastructure abritera un pôle d’hospitalisation, des unités de soins intensifs et de réanimation, des hôpitaux de jour, des services de consultations externes et d’explorations fonctionnelles, ainsi qu’un service des urgences. Elle comprendra aussi une unité des grands brûlés, un service dédié aux maladies respiratoires graves, un centre d’hémodialyse et plusieurs plateaux logistiques, administratifs, médicaux et hôteliers.

La partie nord-est du site, qui accueille l’actuel hôpital Ibn Sina, sera pour sa part réaménagée en espaces verts et jardins. Elle pourrait également abriter, à terme, un musée de la médecine et d’autres annexes.

Conçu pour remplacer l’ancien bâtiment inauguré en 1954, ce chantier d’envergure se distingue par sa tour-jardin bioclimatique de 33 étages, haute de 140 mètres, ouverte sur un parc de 6,5 hectares. Le futur CHU disposera également d’un héliport et d’un parking d’une capacité d’environ 1.300 places.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/07/2026 à 09h00
#santé publique#CHU Ibn Sina#Roi Mohammed VI

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