Casablanca: 45 kg de cocaïne saisis dans un conteneur alimentaire

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire de Bernoussi, à Casablanca, mènent une enquête minutieuse afin de lever le voile sur les circonstances entourant la découverte, le mercredi 8 juillet, d’une importante quantité de cocaïne au sein d’une cargaison de produits importés. Les premières constatations effectuées par les enquêteurs accréditent la thèse d’une tentative de trafic international de stupéfiants, après que des employés d’une société d’importation ont mis au jour, dans un conteneur alimentaire en provenance d’un pays d’Amérique latine, une importante cargaison de drogue acheminée par voie maritime.

«Selon des sources proches du dossier, cette marchandise prohibée se composait de 41 plaquettes de cocaïne, pour un poids total de 45 kilogrammes. Elle contenait également un dispositif de géolocalisation par satellite», rapporte Assabah dans son édition du vendredi 10 juillet. Un indice qui ne trompe pas: les membres de cette organisation criminelle avaient pris soin d’installer cet équipement sophistiqué afin d’assurer un suivi précis de leur marchandise, dans l’attente de la récupérer et de la soustraire à tout contrôle. Ce détail technique révèle, par ailleurs, le degré d’organisation et la planification rigoureuse dont a fait preuve le réseau.

Les mêmes sources soulignent que l’importance de la quantité saisie, conjuguée aux modalités de son acheminement, trahit l’existence d’une filière structurée, dont le plan minutieux n’a été déjoué que grâce à la vigilance des employés de la société d’importation. Les narcotrafiquants avaient, en effet, pris soin de dissimuler méticuleusement la drogue au milieu d’une cargaison anodine de denrées alimentaires, cherchant ainsi à tromper la vigilance des services de sécurité et des douanes lors des opérations de contrôle frontalier.

Cette saisie a mis au jour une activité criminelle dont l’objectif final était d’acheminer la cocaïne jusqu’à ses destinataires, lesquels se seraient ensuite chargés de sa commercialisation et de sa revente sur le marché local ou international. «L’enquête a été déclenchée immédiatement après que les services de police ont été avisés de la découverte effectuée par les employés de la société d’importation», écrit Assabah.

La police judiciaire, placée sous l’autorité de la préfecture de police de Casablanca, a d’ores et déjà ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire. L’objectif est également d’élucider les éventuelles ramifications locales et internationales de ce trafic, en élargissant le champ des investigations et en exploitant pleinement les canaux de coopération sécuritaire avec les partenaires étrangers.