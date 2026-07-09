Politique

La traque des «voitures-bonbonnes», ces bombes ambulantes converties au gaz butane

Un barrage de police. DR

Revue de presseFace à la multiplication des explosions accidentelles et après la mise en échec d’un projet terroriste impliquant un véhicule tout-terrain modifié, les autorités d’Agadir et de Biougra ont lancé une vaste offensive sécuritaire. Longtemps tolérée en milieu rural pour contourner la flambée des prix des carburants, cette utilisation clandestine de bouteilles de gaz domestique est désormais traquée avec la plus grande fermeté. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 09/07/2026 à 19h33

Les autorités d’Agadir, ainsi que celles de Biougra, ont lancé une vaste campagne de contrôle ciblant les véhicules modifiés pour fonctionner au gaz butane en remplacement des carburants traditionnels. Cette offensive sécuritaire fait suite à la mise en échec récente d’un projet terroriste impliquant un véhicule tout-terrain équipé de bonbonnes de gaz. «Cet événement a brutalement replacé au centre des préoccupations un phénomène longtemps toléré, réduit à un simple moyen de transport clandestin de passagers en milieu rural», indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 10 juillet.

L’inquiétude s’est accrue après plusieurs cas d’incendies et d’explosions de véhicules stationnés durant la nuit, le dernier incident en date ayant détruit une voiture dans le quartier d’Al-Houda, à Agadir. Ces sinistres soulignent la dangerosité de ces installations artisanales, qui transforment les automobiles en véritables bombes ambulantes susceptibles d’exploser à tout moment. Face à ce péril pour la sécurité publique, une mobilisation générale a été décrétée afin d’interdire la circulation de ces véhicules et de mettre un terme à des pratiques qui menacent la vie des citoyens.

Si les autorités ont longtemps fermé les yeux, les professionnels du transport clandestin expliquent que l’usage du gaz domestique, bien plus économique que l’essence ou le gasoil, s’est imposé en raison de la flambée des prix des carburants. Cette hausse, accentuée par les tensions géopolitiques mondiales, a poussé de nombreux automobilistes à se tourner vers cette alternative à moindre coût. Le succès de cette pratique a favorisé l’émergence d’un marché parallèle, avec l’apparition d’ateliers de mécanique clandestins spécialisés dans l’installation de ces systèmes de carburation improvisés.

Qualifiant la situation de «bombe à retardement» sur les routes, l’Association marocaine pour la protection et l’orientation du consommateur à Agadir a tiré la sonnette d’alarme. L’organisation souligne que l’usage de bouteilles de gaz de cuisine constitue une menace directe pour la vie des usagers et transforme les véhicules en engins explosifs circulant au milieu des quartiers résidentiels, des marchés et des zones scolaires.

Interrogé par Al Ahdath Al Maghribia sur le sujet, Abdelkrim Chafii, président de l’association, insiste sur le fait que la recherche de solutions économiques face au coût des carburants ne peut, en aucun cas, justifier la mise en danger de vies humaines. Sur le plan technique, il explique qu’en cas de fuite, le gaz butane s’accumule dans le coffre ou s’infiltre dans l’habitacle. En se mélangeant à l’air, il forme un composé hautement inflammable. Une simple étincelle électrique au démarrage ou l’allumage d’une cigarette suffit alors à provoquer une explosion ou à transformer le véhicule en un brasier instantané. Les passagers s’exposent également à des risques d’asphyxie et de perte de connaissance.

Abdelkrim Chafii rappelle que le citoyen a le droit de rechercher des alternatives économiques, mais pas au détriment de la sécurité de sa famille, des passants et des autres usagers de la route, d’autant que ces véhicules ne circulent pas dans des zones désertes, mais traversent des quartiers à forte densité de population. Les bonbonnes de gaz domestique ne sont absolument pas conçues pour résister aux vibrations de la route, aux collisions ou aux températures élevées de l’été.

L’association appelle à une responsabilisation collective, pointant du doigt les ateliers non autorisés qui réalisent ces modifications illégales pour de simples gains financiers. Elle estime qu’un mécanicien qui accepte d’installer une bouteille de gaz à l’intérieur d’une voiture sait pertinemment qu’il met des vies en danger. Elle réclame un renforcement des contrôles, la fermeture des ateliers clandestins et l’application de sanctions juridiques sévères. L’interception du projet terroriste et la multiplication des explosions accidentelles ont définitivement mis fin à la tolérance des forces de l’ordre, poussant la Sûreté nationale et la Gendarmerie royale à agir avec la plus grande fermeté.

Par La Rédaction
Le 09/07/2026 à 19h33

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