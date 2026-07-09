Société

Témara: la rénovation de la plage Casino fait l’unanimité

La plage Casino de Témara a été réaménagée.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/07/2026 à 08h35

VidéoLa plage Casino à Témara a retrouvé un nouveau visage après sa rénovation par les autorités locales et les estivants ne s’y trompent pas. Les détails.

Sable fin, équipements neufs installés par la préfecture et la mairie de Harhoura, la plage Casino à Témara a retrouvé un visage soigné, à la satisfaction des nombreux estivants qui la fréquentent.

Des poubelles, des toilettes et des douches ont été installées et l’organisation a été repensée. Les marchands ambulants qui proposaient parasols et chaises ont cédé la place à un cabanon centralisé, tenu par un seul préposé. Résultat, une harmonie visuelle retrouvée sur l’ensemble du linéaire balnéaire, où les ombrelles s’alignent désormais avec régularité.

La plage connaît ces derniers jours un fort engouement, porté par la canicule qui s’abat sur la région. Les estivants interrogés mercredi par Le360 ont unanimement salué la propreté et la qualité des aménagements. Pourvu que ça dure, ont-ils confié.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/07/2026 à 08h35
#Témara#Plage#Aménagement

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