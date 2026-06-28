Tarfaya: la plage «Casamar» séduit les amoureux de la mer et des sports nautiques en ce début d’été

Au sud du Royaume, vers Laâyoune, la plage de Tarfaya, ou Casamar, confirme son statut de destination incontournable dès les premiers jours d’été. Très prisée par les habitants de la ville et les visiteurs venus des différentes provinces du Sud, elle attire chaque année des milliers d’estivants en quête de fraîcheur, de loisirs et d’évasion au bord de l’Atlantique.

Son nom reste intimement lié à la célèbre Casamar, ou «Maison de la mer», monument historique qui domine le littoral depuis plus d’un siècle. Témoignage des rivalités coloniales qui ont marqué la région, notamment entre Britanniques et Espagnols, cette bâtisse fait aujourd’hui partie du patrimoine historique national, classée par le ministère de la Culture.

Lors de notre visite sur place, une affluence progressive a été constatée dès le début de l’après-midi. Profitant d’un week-end ensoleillé, de températures agréables et d’une mer relativement calme, de nombreuses familles, groupes d’amis et amateurs de baignade ont pris possession de la plage. L’absence quasi totale de vent a également offert des conditions favorables aux activités nautiques et à la baignade.

Sur le sable, l’ambiance était à la détente. Tandis que certains profitaient simplement du soleil et de la mer, d’autres improvisaient des parties de football de plage sur cette vaste étendue qui permet à chacun de trouver sa place sans difficulté. La présence visible des maîtres-nageurs, déployés tout au long du littoral, contribuait également à rassurer les vacanciers et à garantir la sécurité des baigneurs.

Les témoignages recueillis par Le360 convergent vers le même constat. Les visiteurs saluent la qualité du site, sa propreté et l’étendue de sa plage, souvent citée parmi les plus propres du Royaume. Plusieurs estivants soulignent également le potentiel sportif du lieu, qui accueille régulièrement, durant la saison estivale, des compétitions et animations organisées par des associations locales.

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Au détour de cette visite, Le360 a rencontré Affan Houssine, fils de Tarfaya et deuxième vice-président du club «Nuevas Olas Tarfaya», présent aux côtés de plusieurs membres et adhérents de l’association dans le cadre des préparatifs de la saison estivale. «Notre club s’est imposé au fil des années comme une véritable référence sportive et touristique à Tarfaya», déclare-t-il. «Nous avons réussi à encadrer de nombreux jeunes de la ville et à les initier à la pratique du surf dans les meilleures conditions», ajoute-t-il.

Parallèlement à cette dynamique estivale, plusieurs chantiers sont en cours ou en préparation afin d’améliorer l’accueil des visiteurs. Les autorités locales ont notamment engagé des travaux visant à réaménager les trottoirs longeant le front de mer et à lutter contre l’ensablement qui gagne régulièrement certaines portions de la corniche sous l’effet du vent et des phénomènes naturels.

Des quantités importantes de pavés destinés au revêtement de certaines zones du front de mer ont également été préparées. À cela s’ajoutent des opérations de réhabilitation de l’éclairage public, dans le but d’offrir aux habitants comme aux touristes un cadre plus agréable et sécurisé durant la haute saison.