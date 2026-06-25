Fin du GMT+1 au Maroc: le gouvernement annonce le retour définitif à l’heure de Greenwich

C’est la fin d’un long débat national. Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a annoncé aujourd’hui que le Maroc abandonnera définitivement l’heure supplémentaire (GMT+1) à la fin de l’été prochain pour réadopter l’heure légale du Royaume (GMT). Cette décision hautement attendue fait directement écho aux revendications citoyennes exprimées ces dernières années.

Dans une déclaration aux chaînes de télévision du pôle public, donnée à l’issue du Conseil de gouvernement de ce jeudi 25 juin 2026, Aziz Akhannouch a précisé que cette mesure intervient après une série de consultations au sein de la majorité gouvernementale et une écoute attentive des doléances de la population. Le chef de l’exécutif a reconnu que le maintien de l’heure avancée constituait une source de désagréments majeurs pour une large frange de Marocains, poussant le gouvernement à trancher en faveur d’un retour à la normale.

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«Ce choix découle d’une évaluation approfondie des impacts de l’heure d’été actuelle et prend pleinement en compte les remarques formulées par le passé», a souligné Akhannouch.

Cette annonce vient clore une longue polémique. Depuis l’adoption de l’heure supplémentaire, de nombreux citoyens et acteurs de la société civile n’ont cessé de réclamer le retour au fuseau horaire initial, jugé bien plus adapté au rythme de vie quotidien, à la santé des enfants scolarisés et à l’équilibre social de la population.